Boże Ciało 2021. Kiedy wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa? Jak zaplanować urlop? 23.04.21

Odpust zupełny. Warunki uzyskania odpustu zupełnego. Co oznacza odpust zupełny? [LISTA] 23.04.21

Odpust zupełny to w Kościele katolickim darowanie przed Bogiem kary doczesnej (a więc przeżywanej na ziemi lub w czyśćcu) za grzechy odpuszczone już co do winy. Co jest zawsze podkreślane, nie jest on darowaniem grzechów, bo tego dostępuje się tylko przystępując do spowiedzi. Nie każdy wie, że odpust zupełny można zyskiwać codziennie, a nie tylko przy okazji określonych świąt. Długa jest też lista dzieł, czynności, z którymi związana jest ta możliwość. Pośród nich jest np. czytanie Pisma św. przynajmniej przez pół godziny czy udział w pobożnej ceremonii pierwszej Komunii Świętej. Oczywiście trzeba też spełnić podstawowe warunki uzyskania odpustu.