Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 1.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (1.09 6:08) nie ma prądu w małopolskim?

Nowy Sącz

Nowy Sącz, część miejscowości.

1.09 od godz. 5:10 do 7:15

powiat brzeski

MIEJSCOWOŚCI PRZYBORÓW

1.09 od godz. 4:22 do 6:30

powiat krakowski

Tenczynek ulica Chłopickiego, Słoneczna, Królowej Jadwigi, Sienkiewicza, Świąteckiego, Leśna, Akacjowa

od 31.08 godz. 8:00 do 1.09 godz. 14:00

powiat tatrzański

Leśnica ulica Szkolna oraz w pobliżu

1.09 od godz. 2:45 do 10:00

powiat wadowicki

Targanice, Porąbka Wielka Puszcza.

1.09 od godz. 1:57 do 10:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Józefa Bellerta 19, 21, 21A, 23, 25, Zagaje 25

1.09 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Białoprądnicka 16A do 26, 21 do 25

2.09 od godz. 7:00 do 16:00