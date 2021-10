Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 1.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (1.11 0:08) nie ma prądu w małopolskim?

powiat myślenicki

Czasław koło budynku 50

od 31.10 godz. 20:01 do 1.11 godz. 13:00

powiat tatrzański

Witów, Dzianisz, Nowe Bystre, Ząb, Zakopane

od 31.10 godz. 22:21 do 1.11 godz. 0:30

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Widłakowa 15, 15A, plac budowy, domek letniskowy

2.11 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Skotnicka od Batalionów Chłopskich do 28, Krajobrazowa, Winnicka od 1 do 18 oraz 23, Emira od 1 do 5B oraz 12, Unruga od 25 do 31 nr nieparzyste, Batalionów Chłopskich od 1A do 3, Podole od Skotnickiej do 59 oraz 10, Domowa od Skotnickiej do 9.

3.11 od godz. 8:00 do 15:00