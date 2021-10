Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 12.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (12.10 10:15) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ul. Zakarnie, Żaglowa 20, 20a, Longinusa Podbipięty 17

12.10 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Hoborskiego od Żelazowskiego do 15, Gruszczyńskiego od Żelazowskiego do 7, Żelazowskiego od Lande do Gruszczyńskiego, Lande od Gruszczyńskiego do 7, Sczanieckiej 17

12.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz Zakład Karny

12.10 od godz. 8:00 do 17:00

powiat chrzanowski

Brodła ulica Biesiadna, Przyjazna, Panoramiczna, Górska i okolice

12.10 od godz. 7:30 do 14:00

Bolęcin ulice Krakowska, Trzebińska, Wojskowa

12.10 od godz. 8:00 do 11:00

NOWA WIEŚ SZLACHECKA od strony Kaszowa

12.10 od godz. 8:00 do 11:00

NOWA WIEŚ SZLACHECKA Misiówka

12.10 od godz. 10:00 do 14:00