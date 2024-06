Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 14.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od cmentarza do granicy z Piątkową, Jasna, Księżycowa, Nowowiejskiego, Brenerów, Rodziny Stobieckich, Tęczowa, Chruślicka, Leśna, Grabowa, Jodłowa, Świt, Promienna, Miodowa, Gwiaździsta wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.06 od godz. 7:00 do 9:00

Kraków ul. Muzyczki, Bruzdowa, Pajęcza, Camping, ul. Wirowców 3 do 9, Kamedulska 1 do 21, 2 do 32, Księcia Józefa 117 do 125, 125A do F 18.06 od godz. 7:30 do 12:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od cmentarza do granicy z Piątkową, Jasna, Księżycowa, Nowowiejskiego, Brenerów, Rodziny Stobieckich, Tęczowa, Chruślicka, Leśna, Grabowa, Jodłowa, Świt, Promienna, Miodowa, Gwiaździsta wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.06 od godz. 15:00 do 16:30

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od strony: ulicy Świt i Gwiaździstej, Świt, Jodłowa od ulicy Świt do Rodziny Stobieckich, Rodziny Stobieckich od strony Jodłowej, Promienna od strony: ulicy Świt i Miodowej, Miodowa od strony Promiennej, Gwiaździsta wraz z przyległymi oraz Miasteczko Galicyjskie 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu ulice: Jaworzyńska od numeru 1A do okolic numeru 4B, Gorczańska od okolic numeru 7 do numeru 12E wraz z sąsiednimi. 19.06 od godz. 9:00 do 13:00

w Nowym Sączu ulice: Radziecka od skrzyżowania z ulicą Stroma w kierunku ulicy Podmłynie do okolic numerów: 33, 36, 46, ulica Barbackiego od okolic numerów 125, 125A do skrzyżowania z Radziecką. 19.06 od godz. 7:00 do 11:00

w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków do okolic numeru 342. 18.06 od godz. 8:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Bielowicka, Grunwaldzka od okolic numeru 161 po obydwu stronach drogi do okolic numeru 187 wraz z przyległymi. 26.06 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowościach: Nowy Sącz ulice: Miodowa, Obłazy od strony Lwowskiej do numeru 16, Lwowska od numeru 238 w stronę Grybowa do okolic numeru 302A, w Piątkowej budynki od ulicy Piątkowskiej w stronę Grybowa do osiedla Góra i okoliczne. 21.06 od godz. 8:00 do 12:00

w Nowym Sączu ulica Górki Zawadzkie od skrzyżowania z ulicą Mała Poręba w stronę ulicy Nawojowskiej po obydwu stronach drogi do okolic numeru 91, w Nawojowej ulica słoneczna i okolice. 2.07 od godz. 7:00 do 11:00

Damienice od stacji trafo kierunek Szkoła Podstawowa i dalej do mostu wiszącego na Rabie , a w drugą stronę kierunek Sklep , Remiza do gniazda bocianów , Oczyszczalnia , Osiedle domów jednorodzinnych

Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie w Damienicach 27.06 od godz. 7:00 do 8:30

Damienice od stacji trafo wzdłuż ulicy do skrzyżowania z drogą główną , kierunek Cikowice , a w drugą stronę kierunek gniazdo bocianie w Damienicach 27.06 od godz. 15:00 do 17:30

w miejscowości Uście Gorlickie budynki na terenie dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego oraz budynki od okolic numery 19 kolejno do granicy z miejscowością Kwiatoń. 14.06 od godz. 9:00 do 12:00

w miejscowości Męcina Wielka: numery 29,30 i okoliczne - odbiorcy zasilani ze stacji Kopalnia.

17.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowościach: Ropica Górna, od Sękowej do mostu oraz Sękowa, od numerów: 184, 414, 385 do Ropicy Górnej

18.06 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Małastów budynki od okolic numerów 47,48 kierunek Pętna kolejno do numerów 72, 100, 146 i okoliczne.

18.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowościach: Gorlice ulice: Krakowska od skrzyżowania z Zamkową do Skrzyżowania z Lipową, Podzamcze budynki od numeru 2 do okolic numerów 15 i 24, Lipowa okolice numeru 16, Ropica Polska od ulicy Krakowskiej kierunek Magdalena do nr 246,333. Oraz kierunek Kopalnia do Skansenu i okoliczne.

19.06 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowościach: Gorlice ulice: Krakowska od ul. Zamkowej kier. Podzamcze do numerów 68,72,74,76 i okoliczne, Zamkowa numery: 2, 10, Podzamcze numery 23, 27, 34 wraz z sąsiednimi, Ropica Polska: od ul. Krakowskiej numer 536 kier. Zamkowa kolejno do numeru 487.

19.06 od godz. 8:00 do 14:00