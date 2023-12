Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 14.12 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 14.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w małopolskim.

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Bardosa, Kepska

14.12 od godz. 8:00 do 11:00 Kraków ul. Rusznikarska Deptak od nr. 2-12, 3-15. ul. Wybickiego 7, 8, plac budowy, ul. Łokietka 39 Warsztat, Parking po Gigancie ul. Wybickiego 6

14.12 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Bardosa, Ptaszyckiego

14.12 od godz. 10:00 do 12:00 Kraków ul. Niezapominajek 1, 1A, 15, 17, ul. Olszanicka 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6, 6A, 9, 9A-9K, 12, 12A, 14, 16, 18, ul. Becka 58, 60, ul. Na Polankach 1, 1A, 3, 4, 5, 7, ul. Raczkiewicza 1, 1A, 3, 6, 6A, 6B, 6C, 6F, 6K, 3D, 3E i 3F, Restauracja oraz w okolicach ww. adresów. 15.12 od godz. 7:00 do 15:00

Kraków ul. Zakarnie , Żaglowa

15.12 od godz. 8:00 do 9:00 Kraków Sidzina ulica Petrażyckiego 106 do 110B, 100 do 100E, Prażmowskiego 16,18, 46 do 46C, 50, 52 do 52G.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Samostrzelnika, Podbipiety

15.12 od godz. 9:00 do 10:30 Kraków ulica Strażacka 63D

18.12 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków Sidzina ulica Petrażyckiego 106 do 110B, 100 do 100E, Prażmowskiego 16,18, 46 do 46C, 50, 52 do 52G.

18.12 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Gościnna 9, 9A, 9C

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Jodłowa 14A i 14B

19.12 od godz. 11:00 do 13:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, odbiorcy zasilani z sieci napowietrznej przy ulicy Naściszowskiej, na odcinku od ulicy Lwowskiej do Paderewskiego, oraz budynek Naściszowska 30,

18.12 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulica Sikorskiego od Lwowskiej do Paderewskiego, Kołłątaja 21, 23, 32, 34, Lwowska 51, 53, 55, i okoliczne

19.12 od godz. 8:00 do 9:30 w Nowym Sączu, złącze kablowe nr 383 na budynku przy ulicy Lwowskiej 59

19.12 od godz. 8:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulica Sikorskiego od Lwowskiej do Paderewskiego, Kołłątaja 21, 23, 32, 34, Lwowska 51, 53, 55, i okoliczne

19.12 od godz. 12:30 do 14:00 Tarnów Tarnów ul. Mrożka 3

18.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat bocheński MIEJSCOWOŚCI Stary Wiśnicz przysiółek Zagrody , kierunek Kościół

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 MIEJSCOWOŚCI MUCHÓWKA, od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Połom Duży ; Królówka numery: 459 , 554 ; Połom Duży numery: 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71

15.12 od godz. 8:00 do 14:00

Bochnia ulica Adolfa Mitery : GÓR STAL Sp. z o.o. ; TOMALA

16.12 od godz. 8:00 do 17:00 Bochnia ulica Adolfa Mitery - zakład Werner Kenkel

20.12 od godz. 8:00 do 18:00 powiat chrzanowski Babice ulice: Krakowska, Wilcze Doły, Sadowa, Królowej Jadwigi,

14.12 od godz. 8:00 do 10:00 Regulice ul: Chrzanowska, Myśliwska, Konarskiego, Rzeczna, Wąska

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 Babice ul. Krakowska nr 136, 138, Królowej Jadwigi 46

14.12 od godz. 8:00 do 16:00 Młoszowa ul. Krakowska

15.12 od godz. 8:00 do 10:00 Regulice ul. Chrzanowska, Podgórska, Konarskiego, Rzeczna, Wąska, Kościuszki, Marmurowa, Jana Pawła II

15.12 od godz. 8:00 do 14:00

Młoszowa ul. Krakowska, Na Stawkach

15.12 od godz. 10:00 do 13:00 Regulice ul. Długa, Grzmiączka, Do Krzyża,

19.12 od godz. 8:00 do 14:00

Regulice ul. Długa, kijowska

20.12 od godz. 8:00 do 14:00 Regulica ul. Kościelna, Al. Jana Pawła II, Chrzanowska, Marmurowa, Kościuszki

21.12 od godz. 8:00 do 14:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Dąbrowa Tarnowska - ul. Wincentego Witosa 3, 5, 7.

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 Olesno - przysiółek Owczarnia.

18.12 od godz. 7:00 do 17:00 Odmęt, od strony Kupienina.

18.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gorlicki w miejscowości Wysowa-Zdrój, budynek zasilany ze złącza kablowego 16047- okolice numeru 352

14.12 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Ropa, nad Orlenem od numerów: 182, 183 kierunek Gródek kolejno do numerów: 185, 186, 187 i okoliczne

15.12 od godz. 8:00 do 11:30

w miejscowości Ropa, nad Orlenem od numerów: 178, 177a kierunek Szymbark kolejno do numerów: 173, 175 i okoliczne

15.12 od godz. 11:30 do 15:00 w miejscowości Wysowa-Zdrój, nad drogą do Huty Wysowskie, od numerów: 79, 102,103, 110 kolejno do Piekarni i okolice

18.12 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Łosie, nad starą drogą do Bielanki od numerów: 267, 285 kolejno do numerów: 366, 283 i okoliczne

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Wysowa-Zdrój, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 4151- działka nr 861

20.12 od godz. 8:00 do 13:00

powiat krakowski Dąbrowa Szlachecka ul. Nasza oraz okolice w/w adresów, Zagacie ul. Betlejem oraz okolice w/w adresów

14.12 od godz. 7:00 do 14:00 Zabierzów ul. Białych Brzóz

14.12 od godz. 10:00 do 16:00

Piekary Ogródki działkowe, nr domu: 483-490, 552-534, 506, 613, Kryspinów ul. Chrabowa

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Wielka Wieś ul. Wesoła 79 i okolice w/w adresów

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki: Ul. Ks. A. Zięby od 1 i 2 do 15 i 22, Budynek Urzędu Gminy, ul. Krakowskie Przedmieście od 112 i 73 do 116 i 87, ul. Galicyjska 1 i 2, ul. Bankowa od 18 do 28 ul. Rzeczyska 18. 17.12 od godz. 7:00 do 13:00 Rybna ul: Bednarze, Spacerowa, Graniczna, Geologiczna, Krótka i okolice w/w adresów

18.12 od godz. 8:00 do 14:00 Modlnica ul. Polna 13,14A-14C,19,16-16A,19,20,21,27,29 oraz adresy w pobliżu w/w

18.12 od godz. 10:00 do 16:00 Mników nr domów: 421-426, 446, 472, 645

19.12 od godz. 8:00 do 14:00

Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat limanowski w Limanowej, część ulicy Starodworskiej w kierunku Koszar, okolice Zakładu Uzdatniania Wody, oraz budynek Koszary 21

14.12 od godz. 9:00 do 13:30 w Limanowej, część ulicy Starodworskiej w kierunku Koszar, okolice Zakładu Uzdatniania Wody, oraz budynek Koszary 21, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.12 od godz. 9:00 do 9:30

w Limanowej, część ulicy Starodworskiej w kierunku Koszar, okolice Zakładu Uzdatniania Wody, oraz budynek Koszary 21, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.12 od godz. 13:00 do 13:30 powiat myślenicki Myślenice ulica Chełm kierunek wyciąg narciarski Chełm

14.12 od godz. 8:00 do 10:00 Myślenice ulica Chełm kierunek Myślenice

14.12 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Skomielna Biała, obiekt zasilany ze złącza kablowego nr 23034- okolice budynku nr 709

14.12 od godz. 9:00 do 14:30 Myślenice ulica Chełm kierunek Kościół, Poręba

14.12 od godz. 10:00 do 13:00 Skrzynka Górna od stacji w kierunku wodociągów

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Rudnik kierunek za drogę, Rudnik Dolny

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Krzeczów, budynek zasilany ze złącza kablowego nr 22218- okolice numeru 303

15.12 od godz. 8:30 do 15:00

Myślenice ul. Mickiewicza wzdłuż zakopianki od nr. 39a do 45.

18.12 od godz. 8:00 do 11:00 Trzemeśnia kierunek Zasań, Kamiennik

19.12 od godz. 8:00 do 10:00 Trzemeśnia kierunek Zasań OSP, droga główna

19.12 od godz. 9:00 do 12:00 Łyczanka kierunek ul. Ogrodowa, Pasternik

20.12 od godz. 8:00 do 14:00 Zakliczyn ul. Wspólna nr 13 i 15

21.12 od godz. 8:00 do 12:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Brzezna, przysiółki: Sicia, Dół, Tłoki, okolice: Stacji Benzynowej, Żwirowni, Firm: Italveluti Polska, Sterko, Park M, Zakładu Produkcji Folii, Biedronki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

14.12 od godz. 6:30 do 8:00

w miejscowości Rytro, od starego cmentarza w kierunku Mikutów oraz Hotelu Pod Roztoką

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Brzezna, przysiółki: Sicia, Dół, Tłoki, okolice: Stacji Benzynowej, Żwirowni, Firm: Italveluti Polska, Sterko, Park M, Zakładu Produkcji Folii, Biedronki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

14.12 od godz. 13:30 do 15:00 w części miejscowości Naszacowice, od strony Podegrodzia, osiedla: Brzegi, Zasłonie i okolice

15.12 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Rytro, od starego cmentarza w kierunku Mikutów oraz Hotelu Pod Roztoką

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Brzezna, budynki numery: 574, 575, 661, 662 i okoliczne- zasilane ze złącz kablowych numery: 9508, 7311, 15519

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Stadła, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 10006, 11605- okolice numeru 39

16.12 od godz. 7:00 do 13:00

w miejscowościach: Polany, Dolna część miejscowości, okolice Szkoły Podstawowej, w stronę sklepu i drogi powiatowej na Kamianną i drogi wojewódzkiej w kierunku Florynki oraz Polany, budynki numery: 47, 127, 164, i na działce nr 629/1.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 w część miejscowości Wielogłowy, Dąbrowa, na granicy miejscowości, przysiółek "Babi Brzuch", i okolice

20.12 od godz. 8:00 do 13:00

powiat nowotarski w miejscowości Łapsze Niżne, ulice: Leśna, od numeru 1 do 39 i od 2 do 10 oraz Jana Pawła II, od numeru 1 do 23 i od 2 do 40

14.12 od godz. 10:00 do 13:00 w Nowym Targu, osiedle Bór oraz ulica Ludźmierska w okolicy Kościoła, Hali Handlowej, osiedla Bór.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Niedzica, ulice: Nadwodnia i Krótka wraz z przyległymi

18.12 od godz. 9:00 do 14:00

w Rabce-Zdroju, ul Podhalańska, budynek nr 6D- zasilany ze złącza kablowego nr 8561

18.12 od godz. 9:00 do 15:30 powiat oświęcimski Kęty ulica Żeromskiego , osiedle Leśne.

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Oświęcim ulica Sadowa, Nad Młynówką, Św. Barbary.

18.12 od godz. 8:30 do 15:30 powiat proszowicki Stogniowice kierunek Przezwody

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 Proszowice starżnica

18.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tarnowski Lisia Góra - okolice Stacji Paliw ORLEN.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 Czermna - Centrum.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Czermna Pasterniki.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Zakopane, ulice: Sabały, numery parzyste: od 2 do 12C, Piłsudskiego, budynek obok numeru 28A

14.12 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Poronin, ul. Piłsudskiego, od numeru 69 do 122 i od 138 do 140 oraz dworzec PKP

15.12 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Krzeptówki, od numeru 1 do 13 oraz 25A, 27, 34, Skibówki Kącina, od numeru 39 do 63, Zaryckiego 35

18.12 od godz. 9:00 do 15:00

w miejscowości Zakopane, ulice: Kościeliska, numery nieparzyste: od 37 do 55a, Za Strugiem, numery: 4, 4a

19.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wadowicki Sułkowice ulica Racławicka.

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 Sułkowice ulica Farmerska, Racławicka. Rzyki osiedle Leśniczówka.

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 Targanice ulica Sosnowa.

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Sułków w kierunku Zabawy

19.12 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wideo Strefa Biznesu: Ile wydamy na organizację Świąt Bożego Narodzenia?