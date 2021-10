Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 14.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (14.10 5:08) nie ma prądu w małopolskim?

powiat krakowski

Dojazdów ulice: Krakowska, Glinik, Lipowa, Pankiewicza, Zacisze, Figlewicza, Mokra.

od 13.10 godz. 19:44 do 14.10 godz. 10:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Powstania Styczniowego 2F, 2G, 2J, 2K, 2L, 2M

14.10 od godz. 8:00 do 14:00

Witowice w kierunku Niegowici

14.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Bronisława Schönborna 15, 14a

14.10 od godz. 8:00 do 12:00

Kraków ulica Pasternik 15, 15A, 19, 19A, plac budowy oraz okolice

15.10 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ulica Siewna 34, 34A, 42

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Czuchnowskiego, Iwaszkiewicza 3, 7, plac budowy, Doroszewskiego od Czuchnowskiego do Iwaszkiewicza, Nowickiego od 19 do 41 nr nieparzyste, 8, plac budowy

15.10 od godz. 8:00 do 14:00