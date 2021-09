Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 15.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Maciejkowa

15.09 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Nowosądecka 60

15.09 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ulica Matematyków krakowskich 110 do 144 i 109 do 127, Franciszka Lei

15.09 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ulica Pana Tadeusza 6, Klimeckiego 4, 8 place budów

16.09 od godz. 7:00 do 16:00

Kraków ulica Gęsia

16.09 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Matematyków krakowskich 146 do 166 i 129 do 155, Jacka Szarskiego, Czyżańskiego 41.

16.09 od godz. 8:00 do 17:00

Kujawska 11

17.09 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Balicka 298 do 318, 319 do 325b, parking przy cmentarzu ulica Balicka

17.09 od godz. 8:00 do 15:00