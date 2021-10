Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 15.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (15.10 8:11) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Pasternik 15, 15A, 19, 19A, plac budowy oraz okolice

15.10 od godz. 7:30 do 15:00

Kraków ulica Siewna 34, 34A, 42

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Czuchnowskiego, Iwaszkiewicza 3, 7, plac budowy, Doroszewskiego od Czuchnowskiego do Iwaszkiewicza, Nowickiego od 19 do 41 nr nieparzyste, 8, plac budowy

15.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI Trzciana budynki Szkoły

15.10 od godz. 8:00 do 9:30

MIEJSCOWOŚCI Trzciana wieś, budynek OSP, sklepy, hurtownia, skład,

15.10 od godz. 8:00 do 15:00

Wyżyce w kier. Bieńkowice

15.10 od godz. 8:00 do 11:00

powiat chrzanowski

Trzebinia ulice Sikorskiego, Emilii Plater, 1-Maja, Lipowa, Lipowa-Boczna, Wesoła

15.10 od godz. 8:00 do 12:00