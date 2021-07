Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 18.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (18.07 1:06) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków Mydlniki

18.07 od godz. 0:17 do 3:00

powiat brzeski

MIEJSCOWOŚCI: RUDY RYSIE WYGODA

od 17.07 godz. 18:09 do 18.07 godz. 2:15

powiat myślenicki

Grajów Sieraków Dziekanowice

od 17.07 godz. 22:46 do 18.07 godz. 2:45

powiat tarnowski

Grabno, Milówka, Sukmanie,

od 17.07 godz. 23:40 do 18.07 godz. 1:45

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ul. Chełmońskiego 100/ plac budowy, 104, 118, oraz okolice w/ w adresów

20.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków os. Kalinowe blok 23

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Klonowica od 23 do Beskidzkiej, Beskidzka 2 do 6, Madera, Jastrzębia, Kotsisa 28, 33, Tarnobrzeska 6, Bystra 3, 4

22.07 od godz. 8:00 do 17:00