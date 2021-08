Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 19.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (19.08 5:07) nie ma prądu w małopolskim?

powiat chrzanowski

Alwerni rejon ulicy Sienkiewicza, Mickiewicza, Krasickiego, Olszewskiego, Wróblewskiego, Belwender, Relaks, Okleśna Skowronek

19.08 od godz. 4:54 do 7:00

Alwerni Osiedla Kamionki, Chemików

19.08 od godz. 4:55 do 7:00

Alwerni rejon Rynku, szkoły, Urzędu Miasta

19.08 od godz. 4:55 do 7:00

Alwernia rejon ulicy Mickiewicza, Krakowskiej, Dąbrowskiej, Przecznica, Szembeków, Łowiecka, Papieska, Poręba Żegoty rejon ulicy Potok, Na Orlej, Pod Dębami, Hałacińskiej, Rybna Wrzosy

19.08 od godz. 4:56 do 7:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Nadwodna 28b, 28c

19.08 od godz. 8:00 do 10:00

Kraków ulica Saska 12-14, Żołnierska 6 plac budowy

20.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45, Szkoła, Przedszkole.

23.08 od godz. 8:00 do 16:00