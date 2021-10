Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 19.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (19.10 11:10) nie ma prądu w małopolskim?

powiat brzeski

MIEJSCOWOŚCI Żerków: Granice

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat chrzanowski

Podlesice gmina Charsznica

19.10 od godz. 7:00 do 13:00

powiat gorlicki

w miejscowości Łużna, od Podlesia przy drodze do Moszczenicy, budynki numer 940, 941 i okoliczne.

19.10 od godz. 7:00 do 12:00

powiat krakowski

Bibice: ulica Krótka, ul. Kościuszki od 20 do 50 i od 63 do 151

19.10 od godz. 7:30 do 14:00

Maszków ul. Zamoście, ul. Prosta, droga w kierunku Wilczkowic

19.10 od godz. 8:00 do 14:00

Jerzmanowice ulica Jana Pawła II 57, 55 i okolice

19.10 od godz. 8:00 do 14:00

Miękinia Dzielnica Olkówki

19.10 od godz. 8:00 do 14:00