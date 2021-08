Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 20.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Saska 12-14, Żołnierska 6 plac budowy

20.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45, Szkoła, Przedszkole.

23.08 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Królówka 24A, B, C, D

24.08 od godz. 10:00 do 15:30

Kraków ulica Skromna firmy KRISCAR salon samochodowy, TECHNIX ogrodzenia, ulica Półłanki cmentarz

25.08 od godz. 8:00 do 13:00

Czaple Wielkie kierunek Przesławice

25.08 od godz. 9:00 do 11:00

Kraków ulica Białoprądnicka 16A do 26, 21 do 25

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu, część ulicy Zdrojowej od ulicy Hallera do Witosa, ulica Hasiora, Nad Lubinką, Kochanowskiego od ulicy Hallera, Wierzbowa, Sichrawy, część ulicy Witosa, część ulicy Zaruskiego oraz okoliczne.

24.08 od godz. 8:00 do 11:00