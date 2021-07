Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 21.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków os. Kalinowe blok 23

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Klonowica od 23 do Beskidzkiej, Beskidzka 2 do 6, Madera, Jastrzębia, Kotsisa 28, 33, Tarnobrzeska 6, Bystra 3, 4

22.07 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ulica Kąpielowa od Moszyńskiego do Torowej

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków ul. Czarnochowicka 11A, 11E

27.07 od godz. 8:00 do 10:00

Kraków ul. Tyniecka 126

27.07 od godz. 8:00 do 13:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu, ulice: Promienna oraz Jodłowa od strony ulicy Świt, Świt od strony Promiennej, część ulicy Gwaździstej i Lwowskiej wraz z przyległymi.

23.07 od godz. 7:00 do 15:00

Tarnów

Tarnów ul. Strzałkowskiego od numeru 22 do końca ulicy

21.07 od godz. 9:00 do 10:00