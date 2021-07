Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 22.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (22.07 0:06) nie ma prądu w małopolskim?

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI TARNAWA

od 21.07 godz. 22:17 do 23.07 godz. 10:00

powiat krakowski

Więcławice, Więcławice Dworskie

od 21.07 godz. 22:39 do 22.07 godz. 1:00

powiat wadowicki

zasilanym ze stacji transformatorowej Koziniec Merkowo obwód Podgórze

od 21.07 godz. 23:17 do 22.07 godz. 10:30

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków os. Kalinowe blok 23

22.07 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Klonowica od 23 do Beskidzkiej, Beskidzka 2 do 6, Madera, Jastrzębia, Kotsisa 28, 33, Tarnobrzeska 6, Bystra 3, 4

22.07 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ulica Kąpielowa od Moszyńskiego do Torowej

23.07 od godz. 8:00 do 15:00