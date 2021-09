Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 22.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (22.09 7:09) nie ma prądu w małopolskim?

powiat limanowski

na granicy miejscowości: Zalesie, Słopnice, osiedla: Szlagi, Zalas, Piechotówka- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

22.09 od godz. 7:00 do 9:00

powiat nowosądecki

części miejscowości Tęgoborze od strony Białejwody, część ulicy Granicznej, Śliwkowej, Białowodzkiej.

22.09 od godz. 7:00 do 11:00

powiat wielicki

Jankówka i Raciborsko w kierunku Gorzkowa,

22.09 od godz. 7:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Chmiela 1

22.09 od godz. 7:30 do 14:00

Kraków ulica Ważewskiego 66A

22.09 od godz. 8:00 do 13:00

Ojcowska 47A, Stawowa: 187 do 203, 184 do 212, 216 do 240A oraz 237 i okolice

23.09 od godz. 8:00 do 13:30

Kraków Tyniec ul. Bolesława Śmiałego

28.09 od godz. 8:00 do 13:00