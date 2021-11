Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 22.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (22.11 11:09) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Sąsiedzka od 12 do Pszczelnej, Magnolii 4A, Łany od 3 do 21 nr nieparzyste

22.11 od godz. 8:00 do 15:00

Nowy Sącz

w Nowym Sączu. ulice: Tartaczna, numery: 7C, 7d i od 9 do 9d oraz Jana Pawła II, numery: 8, 10, 12 i okoliczne zasilane ze złącz kablowych numery: 3188, 3189, 3363, 6859

22.11 od godz. 7:00 do 13:00

powiat krakowski

Nawojowa Góra ulica Doły, Krótka, Skośna i okolice

22.11 od godz. 8:00 do 14:00

Tomaszowice ulica Różana

22.11 od godz. 8:00 do 13:00

powiat limanowski

w miejscowości Krasne-Lasocice, osiedla: Podgrobla, Folwark

22.11 od godz. 8:00 do 17:00

powiat miechowski

Wiesiółka Kwiatowa

22.11 od godz. 8:00 do 12:00