Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 25.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Skromna firmy KRISCAR salon samochodowy, TECHNIX ogrodzenia, ulica Półłanki cmentarz

25.08 od godz. 8:00 do 13:00

Czaple Wielkie kierunek Przesławice

25.08 od godz. 9:00 do 11:00

Kraków ul. Białoprądnicka 16A - 26, 21-25

26.08 od godz. 7:00 do 16:00

Kraków ul. Białoprądnicka 9, 9A,11, 15A, Proszowicka 1, Pleszowska 2 - 30, 5 - 29, Bularnia 2 - 16, 1, 11

27.08 od godz. 7:30 do 16:00

Kraków ulica Zielona 8

27.08 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ulica Weigla 3 do 25, Jędrzejczyka 25 do 37 i 26 do 36

27.08 od godz. 8:00 do 13:00