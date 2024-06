Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 26.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków ul. Wielicka: 226, 249, 251A, Facimiech: 2 do 12 i 3 do 11B zasilani z sieci napowietrznej 3.07 od godz. 8:00 do 15:00

Kraków Sidzina ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45 oraz 33a, Opałka cała oraz budynek Szkoły i Przedszkola. 3.07 od godz. 7:45 do 16:00

w Nowym Sączu ulica Górki Zawadzkie od skrzyżowania z ulicą Mała Poręba w stronę ulicy Nawojowskiej po obydwu stronach drogi do okolic numeru 91, w Nawojowej ulica Słoneczna i okolice. 2.07 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Bielowicka, Grunwaldzka od okolic numeru 161 po obydwu stronach drogi do okolic numeru 187 wraz z przyległymi. 26.06 od godz. 9:00 do 14:00

Kraków Sidzina ulica Chlebiczna 2 do 36 i 1 do 45 oraz 33a, Opałka cała oraz budynek Szkoły i Przedszkola. 4.07 od godz. 7:45 do 16:00

w Nowym Sączu. ulice: Kraszewskiego od Paderewskiego do ulicy Na Rurach, Paderewskiego od Głowackiego do Tarnowskiej, Romera, Ogińskiego budynek nr 1, Zaleskiego od Moniuszki do Kraszewskiego wraz z przyległymi

3.07 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu, ulice: Kraszewskiego i Zaleskiego od Szkolnej do ulicy Na Rurach, Szkolna i Na Rurach od Kraszewskiego do Zaleskiego wraz z przyległymi

3.07 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu, ul. Wincentego Pola, budynki numery: od 29A do 29G oraz 31C i sąsiednie

8.07 od godz. 7:00 do 11:00

Tarnów

Zaczarnie - okolice Kościoła

3.07 od godz. 9:00 do 13:00

powiat bocheński

Bochnia część ulicy Krzyżanowickiej ; Krzeczów ulice: Dębowa i Graniczna numer 54 ; Słomka numery: 48 , 49 , 59 , 72

26.06 od godz. 8:00 do 14:00