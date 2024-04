Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 3.04 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 3.04? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w małopolskim.

Gdzie obecnie (3.04 22:04) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków ulica Kolna Tyniecka i okoliczne

3.04 od godz. 13:00 do 23:45 Szyce

3.04 od godz. 19:35 do 23:00 powiat nowotarski Ciche Wielkie i Stare Bystre

3.04 od godz. 20:54 do 23:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Ładna 23

4.04 od godz. 7:30 do 14:00 Kraków ul. Odmętowa, Niepokalanej Marii Panny, Podbipięty 74

4.04 od godz. 7:30 do 15:00 Kraków ulica Spacerowa 87K, 97, 97A, 97B, 97D, 97E, 97F, 97G, 97H, 97J, 97K, 97L, budowa naprzeciwko 97E

4.04 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Glinik od budynku 91 do 139

4.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul. Pylna 25A, 25A/1/2, 25B, 25C, 25D, 25D/2

5.04 od godz. 7:30 do 14:00 Kraków ulica Imielna 51, 53, 55, 57, 58

5.04 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków os. Bohaterów Września 30 kl. 1,2

5.04 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Lubocka 52. ul. Burzowa19, 19a,b,c,d

8.04 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków os. Bohaterów Września 38 kl. 1,2,3

8.04 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Kokosowa 18, 20

9.04 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica Cechowa 100B

11.04 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica Nałkowskiej 1; 1a; 3; 6;15F; 17; 17A, Żyzna 4 do 5;11 do 19, Petrażyckiego 63A; 65 do 73; 78 do 99; 101, Prażmowskiego 4 do 21, Topografów 8B; 20; 20A; 22; 22A; 26.

11.04 od godz. 8:00 do 15:00

Nowy Sącz w Nowym Sączu, ul. Aleje Wolności, od budynku nr 11 do 15 i okolice

4.04 od godz. 5:00 do 7:00 w Nowym Sączu, część ulic: Elektrodowej, Pajora, Towarowej, Ceramicznej, Sędziwoja, Powstańców Warszawy, Szymaszko, Winna Góra, Bohaterów Monte Casino, Siewnej wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.04 od godz. 6:30 do 7:00 w Nowym Sączu, część ulic: Elektrodowej, Pajora, Towarowej, Ceramicznej, Sędziwoja, Powstańców Warszawy, Szymaszko, Winna Góra, Bohaterów Monte Casino, Siewnej wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.04 od godz. 13:00 do 13:30 w Nowym Sączu, ulice: Bystrzycka, Gorczańska, Mizgałów od strony Gorczańskiej, Juranda od strony Bystrzyckiej wraz z przyległymi

10.04 od godz. 7:00 do 12:00 w Nowym Sączu, ulice: Kusocińskiego od 29 Listopada do Granicznej, Graniczna od okolic Kusocińskiego do Czecha, Jastrzębia, Grunwaldzka od strony Jastrzębiej, Czecha od Granicznej do Dembińskiego, Ceglana, Kossaka od strony Czecha, Dembińskiego wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.04 od godz. 8:00 do 9:00

w Nowym Sączu, ulice: Kusocińskiego od 29 Listopada do Granicznej, Graniczna od okolic Kusocińskiego do Czecha, Jastrzębia, Grunwaldzka od strony Jastrzębiej, Czecha od Granicznej do Dembińskiego, Ceglana, Kossaka od strony Czecha, Dembińskiego wraz z przyległymi

10.04 od godz. 12:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulice: Nawojowska od Granicznej do Żeligowskiego, Graniczna od Nawojowskiej do Kusocińskiego, Łącznik od strony Nawojowskiej, Żeligowskiego wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

11.04 od godz. 8:00 do 9:00 w Nowym Sączu, ulice: Nawojowska od Granicznej do Żeligowskiego, Graniczna od Nawojowskiej do Kusocińskiego, Łącznik od strony Nawojowskiej, Żeligowskiego wraz z przyległymi

11.04 od godz. 12:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulice: Kusocińskiego od strony 29 Listopada, 29 Listopada- okolice Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Czecha od Dembińskiego do 29 Listopada, Sowińskiego wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 8:00 do 9:00

w Nowym Sączu, ulice: Kusocińskiego od strony 29 Listopada, 29 Listopada- okolice Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Czecha od Dembińskiego do 29 Listopada, Sowińskiego wraz z przyległymi

12.04 od godz. 12:00 do 14:00 Tarnów Tarnów ul. Głowackiego 1, 2, 3

4.04 od godz. 9:00 do 16:00 powiat bocheński Nieszkowice Wielkie od stacji trafo w kierunku drogi , domy wzdłuż drogi kierunek Olchawa , a w drugą stronę kierunek Zawada , przysiółki: Dębina , Rabówka 4.04 od godz. 8:00 do 11:00 Zawada wieś , od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Nieprześnia ; Pogwizdów numery : 8 , 9 4.04 od godz. 10:00 do 13:00 Zawada wieś , od stacji trafo kierunek sklep Społem , domy koło sklepu , a od skrzyżowania przed sklepem domy wzdłuż drogi kierunek Nieprześnia , oraz domy za potokiem Polanka

4.04 od godz. 13:00 do 15:00 Bochnia ulice: Krzęczków od stacji trafo w kierunku obwodnicy i Ogrodowa dz. 6435/22

5.04 od godz. 8:00 do 15:00 Mikluszowice w kier. baru ,sklepu

9.04 od godz. 8:00 do 12:00 Bochnia część ulicy Tadeusza Rejtana 10.04 od godz. 8:00 do 14:00 Rajbrot , od skrzyżowania przy kościele domy wzdłuż drogi kierunek Bytomsko ; Szkoła , Przedszkole , Apteka , Delikatesy Centrum, Sala Weselna , Biedronka ; przysiółki : Podkościele , Skotnica

11.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat brzeski Miejscowości Borzęcin Dolny (Wielka Droga) - od kościoła w kierunku Lasu, od szklarni w kierunku mostu oraz Żwirownia KSM Cemex TRAK5056.

5.04 od godz. 8:00 do 16:00 Brzesko: ul. Jodłowska , Centrum Biotechnik

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chrzanowski Bolęcin ulice: Piaskowa, Wąska, Górna, Niecała, Spacerowa, Wiśniowa, Kwiatowa, Krakowska, Słoneczna

4.04 od godz. 7:00 do 17:00 Psary ulice: Nowowiejska, Graniczna, Słoneczna

9.04 od godz. 8:15 do 13:00 Kąpiele Sarnie Doły

10.04 od godz. 7:00 do 14:00 Płaza ulica: Pocztowa

10.04 od godz. 8:00 do 11:00 Trzebinia ulice: Ciężkowicka, Szczakowska, Robotnicza, Sosnowa,

10.04 od godz. 8:00 do 17:00 Olkusz ulice: Miła 41,43 ; Nowowiejska do nr 10; Wyszyńskiego 2,4; Wiejska do nr 41;

10.04 od godz. 8:00 do 17:00 Młoszowa, ul. Trzecia ,Wrzosowa.

10.04 od godz. 8:15 do 12:30 Wygiełzów ulice: Podzamcze, Lipowiecka, Kazimierza Wielkiego, Skansenowa, Krakowska, Oświęcimska, Marii Konopnickiej

10.04 od godz. 11:00 do 13:00 Okleśna UL: Soświca

11.04 od godz. 8:00 do 14:00

Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Nieczajna Górna, Nieczajna Dolna, Gruszów Wielki od strony Nieczajnej. TRAK5119 "DROŻDŻ"

10.04 od godz. 9:00 do 16:00 powiat gorlicki w miejscowościach: Szalowa, od strony Polnej, od numerów: 288, 224, 72 w kierunku Szalowej do Kościoła i za centrum w kierunku Łużnej do numerów: 29, 376 oraz w kierunku Bieśnika do torów i do przystanku PKP, Polna od strony Szalowej

4.04 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Szalowa, przysiółek Bochnia od Łużnej, Stróżnej i okolice

4.04 od godz. 10:30 do 12:00

w miejscowościach: Szalowa, przysiółek Górzyna w kierunku Bieśnika i za torami od strony Bieśnika oraz Bieśnik

4.04 od godz. 12:30 do 14:00 w miejscowości Szalowa, od przysiółka Górzyny do centrum

4.04 od godz. 12:30 do 16:00 w miejscowości Łużna- Centrum, Podbrzezie oraz okolice skrzyżowania Szalowa - Staszkówka

5.04 od godz. 7:00 do 8:30 w miejscowości Łużna, przysiółek Podgwizdów i okolice

5.04 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Łużna, przysiółek Zaborówka kierunek: Siedliska i Biesna

5.04 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowości Łużna, przysiółek Wyszanka i okolice

5.04 od godz. 13:00 do 16:00 w miejscowości Moszczenica, ulice: Widokowa od Trudnej w kierunku Kwiatonowic, Granice, Brzozowa wraz z przyległymi

9.04 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Wilczyska, przysiółek Koczanka oraz budynki położone wzdłuż drogi Jankowa- Wilczyska

10.04 od godz. 7:30 do 8:30

w miejscowości Moszczenica, ul. Widokowa, budynek nr 207

10.04 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Bobowa, ulice: Świętego Wawrzyńca, Raj, Wichrowa, Kręta wraz z przyległymi

10.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Małastów, od okolic numerów: 63, 64 kolejno do Krzywej

10.04 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Jankowa- okolice: kościoła, szkoły w kierunku Bobowej i Brzenej

10.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Moszczenica, ulice: Brzozowa nr 204, Widokowa, numery: 296, 298, 225, 227 i okoliczne

10.04 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowościach: Wola Łużańska oraz Łużna od strony Woli Łużańskiej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

11.04 od godz. 7:30 do 8:30 w miejscowości Bobowa, ulice: Grunwaldzka, Wspólna, Bohaterów Bobowej od strony Grunwaldzkiej wraz z przyległymi

11.04 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowościach: Wola Łużańska oraz Łużna od strony Woli Łużańskiej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

11.04 od godz. 15:00 do 16:00 w miejscowości Ropa, osiedle Księże od numerów: 239, 241, 240, 726 kierunek droga krajowa, myjnia do numerów: 217, 221, 835

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat krakowski Burów 105, 105A, 168

4.04 od godz. 8:00 do 13:00 Budzyń Domy i firmy między Zalewem a Kryspinowem i Cholerzynem, Kryspinów ul. Prosta, Krakowska od Prostej do Budzynia, Cholerzyn Firmy: Sport Club Kryspinów, Zatoka na Cyplu, Chata Kryspinów, Karczma Kryspinów, Skansen Smaków, Osada Kryspinów oraz okolice Zalewu na Piaskach przy w/w adresach.

4.04 od godz. 8:00 do 13:00 Bibice ul. Parkowa od 35 do 41, Galicyjska 40

4.04 od godz. 8:00 do 13:00

Gaj ulica Widokowa 37 do 57 i 28 do 40, Porzeczkowa 15, Cicha

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 Przeginia Stara Wieś, Gotkowice Od strony Jerzmanowic, IRYDE, Jerzmanowice w rejonie Kolonii: Wschodnia, Doły, Grota, Centralna, Czołowa, Zachodnia, Źródła

4.04 od godz. 8:30 do 12:00 Morawica od stacji w kierunku Mnikowa

4.04 od godz. 10:00 do 17:00 Skawina ulica Słoneczna 6, 3, 3a, 4, 1, Wesoła 10, Ogrody 13, kiosk, Pawilon spożywczy

5.04 od godz. 8:00 do 11:00

Czułów 421, 431

5.04 od godz. 8:00 do 13:00 Radwanowice ul. Spacerowa okolice nr 27

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Świątniki Górne ulica Sportowa 15,17,18, 26 do 40, 23 do 35 oraz Karpacka.

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Iwanowice Dworskie ul. Jurajska, Malownicza, Wiosenna, Iwanowice Włościańskie ul. Jurajska

5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Zabierzów ul. Rodziny Poganów od młyna w stronę Brzezia, Śliczna, Bociania, Brzezie ul Rodziny Poganów

5.04 od godz. 10:00 do 17:00 Zerwana ul. Krakowska, Przy Lesie, Rumiankowa, Familijna, Wilczkowice ul. Krakowska

8.04 od godz. 8:00 do 11:00 Michałowice ul. Dąbrowskich, Nad Dłubnią, Parkowa, Podedworze

8.04 od godz. 11:00 do 14:00 Michałowice ul. Krakowska, Ogrodowa, Pałęgi

9.04 od godz. 8:00 do 11:00 Krzeszowice ul. Bandurskiego 44, 44 A-D

9.04 od godz. 8:00 do 14:00 Sanka od strony Rybnej do OSP i Głuchówek, W Rejonie kościoła. Od strony Zalasu i Frywałdu, oraz w rejonie Kółka Rolniczego i Alei Kasztanowej

9.04 od godz. 8:00 do 14:00 Świątniki Górne ulica ks. Koniecznego 2 do 42 i 1 do 25, ks. Zakulskiego, Świątników Wawelskich 1 do 7 i 4 do 8, Jadwigi 7, 9.

9.04 od godz. 8:00 do 14:00

Liszki Hurtownia Wędlin, ul. Poległych 1943 r.

9.04 od godz. 8:00 do 14:00 Liszki ul.: Krakowska, Lisiecka, Felicjanek, Mazurowa, Parkowa i okolice w/w ulic

9.04 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Bankowa od 38 do 64, Krakowskie Przedmieście od 23 do 69 i od 48 do 94 i 80, Staropolska od 22 do 26, Długopolska od 1 do 17, sklep "Groszek", 19 i od 24 do 26.

9.04 od godz. 8:00 do 14:00

Łuczyce ul. Wspólna, Rodzinna, Załucek, Zaciszna, Przylasek

9.04 od godz. 9:00 do 11:00 Wrząsowice ulica Pileckiego 4-61,Kwiatowa 1-112,Krzemowa 1-39,Szkolna 1 -14,Cyprysowa 2-29,Wierzbowa 5 i 9,Wąwozowa 2-19,Bilówka 1-26,Zagrodzie 1-46,Ugorek 1 i 21-37,Malownicza 4 i 6,Dwór 1-8,Gazdy 4-21, Pod Skałą 32-39,Jaśminowa 1-16,Pileckiego 3-7,Wrzosowa 1-17,Ogrody 4;5

9.04 od godz. 9:00 do 11:00

Krzeszowice UL: Głogowa, Lipowa, Wierzbowa, Bandurskiego, Szpitalna, Nowa Wieś Dolna, Głogowa,

9.04 od godz. 9:00 do 11:00 Michałowice ul. Leśna, Źródlana, Górna

9.04 od godz. 11:00 do 14:00 Wola Więcławska ul. Wolska, Cienista, Ujęcie Wody

10.04 od godz. 8:00 do 11:00 Pisary ul. Sportowa, Pisarskiego

10.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gaj Zadziele 153-189 i 202-240

10.04 od godz. 8:00 do 16:00 Narama ul. Ustki, Dębowa

10.04 od godz. 11:00 do 14:00 Młodziejowice ul. Legionowa, Szmaragdowa, Szafrańców, Harcerska, Gaik, Krzemieniec, Zanidzie, Kadrowa

11.04 od godz. 8:00 do 16:00 Pozowice w kierunku Boiska Sportowego.

11.04 od godz. 8:00 do 17:00 Racławice Podskale

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Grabie / Pętla w kierunku Polanka

12.04 od godz. 8:00 do 17:00

Jerzmanowice ul: Widokowa

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Tenczynek W rejonie ulic: Krzeszowicka, Zielona, Ogrodowa, Józefa, Graniczna, Nowa, Rzeczna, Źródlana, Studzianki, Mała

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat limanowski w miejscowości Mszana Dolna, część ulicy Stachury "Adama" wraz z przyległymi

4.04 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Zalesie, osiedle Wyrębiska i okolice

4.04 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowościach: Młynne, osiedle Równie, Makowica, osiedle Kubówka, Pasierbiec, osiedle Na Końcu i okolice

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Kłodne, osiedle Moczary i okolice

5.04 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Stronie, osiedla: Szachty, Podkrakowiec, Krakowiec, Pod Dąbrową, Wzory, Nowa Wieś, i okolice

5.04 od godz. 10:00 do 15:00 w miejscowości Męcina, osiedle Szczepieniec i okolice

9.04 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowościach: Pasierbiec, osiedle Stara Karczma i okolice oraz Kisielówka od strony Pasierbca

9.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Stare Rybie, od okolic Wiejskiego Domu Kultury w kierunku Rdzawy

9.04 od godz. 10:00 do 16:00 w miejscowości Męcina, osiedle Szczepieniec i okolice

10.04 od godz. 8:00 do 16:00

na granicy miejscowości: Kisielówka, Pasierbiec, Rupniów, osiedla: Stara Karczma, Wierzch Górny i okolice

10.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Męcina, osiedla: Szczepieniec, Wygoniska i okolice

10.04 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowościach: Góra Świętego Jana, osiedla: Pawłówki, Pobręczyn, Dąbrowy, okolice kościoła, Szczyrzyc, osiedle Zimna

11.04 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowościach: Dobra, osiedla: Do Chochoła, Do Rybki, Podłopień, osiedla: Sobczaki, Piętoniówka, Jakubówka, Kurkówka, Bubulówka i okolice

11.04 od godz. 8:00 do 13:00 w części miejscowości Pasierbiec, osiedle Wierzch Góry, i okolice

11.04 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Młyńczyska, osiedla: Działy, Pod Górą, Szałasio, Pod Modynią i okolice

12.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat miechowski Siewierz ul. Kolejowa 45

4.04 od godz. 8:00 do 10:00

Tuliszów ul. Jeziorna

9.04 od godz. 8:00 do 13:00 Zawiercie ul. Pastewna, Jasna, Topiel, Czysta, Próżna, Piwna, Topolowa, Zgodna, Blanowska od nr 25 do nr 102, Ręby, Krzywa od nr 4 do nr 16, Tylna, Smużna

10.04 od godz. 8:00 do 13:00 Zawiercie ul. Łagodna, Potok, Zacisze nr 17, 19, Wrzosowa, Rybia, Pastwiska, Północna, Sitowie, Bagno, Miejska, Solidna, Długa, Blanowska od nr 83 do nr 148

10.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat myślenicki Zakliczyn kierunki w stronę szkoły, Kościoła, boiska sportowego, szkoły i warsztatu produkcyjnego.

4.04 od godz. 8:30 do 16:00 Dobczyce okolice ulicy Ogrodowej

4.04 od godz. 10:00 do 13:00 Bęczarka 351, 352, 333, działka nr 520

5.04 od godz. 8:30 do 15:00 Krzesławice od stacji w kierunku szkoły

5.04 od godz. 10:00 do 13:00

Myślenice ulica Kazimierza Wielkiego 236D i 236E na działkach nr 1951/7 , 1950/10

8.04 od godz. 8:30 do 15:00 Głogoczów Piesaki kierunek Włosań, wzdłuż drogi, pod górę.

10.04 od godz. 8:30 do 16:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowościach: Sienna- okolice: kościoła, cmentarza, osiedle Berdychów oraz Lipie od strony osiedla Berdychów

4.04 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowości Sienna, od okolic Domu Weselnego Amarlis w kierunku Jelnej

4.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Krynica-Zdrój, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 23484, 24039- okolice adresów: Źródlana nr 13F, Słoneczna nr 99

4.04 od godz. 8:00 do 13:00

w części miejscowości Roztoka Brzeziny, okolice osiedla Brzeziny, Szarysz w kierunku miejscowości Dzierżaniny

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Znamirowice, budynki numery: 69, 87 i sąsiednie

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Znamirowice, od strony przysiółka Patelnia

4.04 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Zagorzyn, osiedle Wola Piskulina oraz Brzeg.

4.04 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Żbikowice, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 19675, KRS284266- okolice numeru 84

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Korzenna, budynki numery: 68, 69, 72, 192, 286, 371 i sąsiednie

4.04 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Paszyn, od okolic kościoła w kierunku osiedla Potoki

5.04 od godz. 7:00 do 12:00 w miejscowości Stańkowa, osiedle Zadziele Stańkowskie i okolice

5.04 od godz. 8:00 do 14:00

w części miejscowości Żeleźnikowa Mała, osiedla: Moczarki, Podlas, i okolice

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 w Maszkowicach, osiedle Kubciówka, Skutówka, oraz budynki w kierunku osiedli Radowe i Śliwowiec, i okolice

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 w Muszynie, ulica Zdrojowa, budynek nr 16, 16 A, pijalnia wody, ogrody antyczne, skalne, restauracja Lawendowy Ogród, ujęcie wody Muszynianki, osiedle domków letniskowych, i okolice

5.04 od godz. 9:00 do 16:00

w części miejscowości Krużlowa Wyżna, budynki numery: 353, 324, 99, 129,2 60, 59, 203, 128, 50 i sąsiednie

5.04 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Kąclowa, osiedla: Nalepówka, Za Działem w kierunku Ropy

9.04 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowości Barcice Dolne, ulica Wiejska, odbiorcy zasilani ze złącza kablowego nr 1215- okolice budynków: 18A, 18B

9.04 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Mochnaczka Niżna, budynki zasilane ze złącz kablowych numery: 19951, 1776, 24102, 24103, 23550, 19948, 24104, 23551- okolice numerów: 1b, 172

9.04 od godz. 8:00 do 15:00 w części miejscowości Piwniczna Zdrój, Borownice, od Myjni samochodowej w kierunku Młodowa

9.04 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Nawojowa, część ulic: Podkamienne, Kwiatowej, Zagórze, Pogodnej, Uroczej, Osiedlowej wraz z przyległymi

9.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Długołęka-Świerkla, osiedla: Brzeziny, Słocina i okolice

11.04 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Mochnaczka Wyżna, budynki numery: 131, 132, 133, 134, 152, 155, 159 i sąsiednie

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Chełmiec, ul. Zielona, budynek nr 24- zasilany ze złącza kablowego nr 23184

11.04 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Gródek, do "góry" w kierunku Ropskiej Góry i w "dół "w kierunku Sośnia

12.04 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Obidza, osiedla: Do Krzysia, Suche, Stece, Majdan, Tobiaszówka Nowa Wieś, Wyrwanówka, Dychały i okolice

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Obidza, osiedla: Zagóra, Chałupina i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 8:00 do 9:00

w Krynicy-Zdroju, ulice: Tysiąclecia, Jastrzębia, Popiełuszki wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 8:30 do 9:30 w miejscowości Florynka, budynki numery: 430, 440, 447, 453, 454 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 20725, 24973, 24974, 20738

12.04 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowościach: Gródek, budynki numery: 166, 167, 168, 169, 242, 332, Grybów, ul. Sośnie Górne, budynek nr 32 i okoliczne

12.04 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Obidza, osiedla: Zagóra, Chałupina i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 13:00 do 14:30 w Krynicy-Zdroju, ulice: Tysiąclecia, Jastrzębia, Popiełuszki wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

12.04 od godz. 13:00 do 14:30 w miejscowości Wawrzka, budynki numery: 84, 98, 103, 104, 124 i sąsiednie

12.04 od godz. 13:00 do 16:00 powiat nowotarski w miejscowości Maruszyna, ul. Kostki, od numeru 80 do 107

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Jabłonka, ul. Na Równi, budynki numery: 28, 29 i sąsiednie- zasilane ze złącz kablowych numery: 23279, 23280, 23281

4.04 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Harklowa, ulice: Kościelna od Ogrodowej do Tetmajera, Świętego Floriana, Wiejska, Ogrodowa wraz z przyległymi

4.04 od godz. 8:30 do 16:00

w Rabce-Zdroju, część ulicy Zakopiańskiej

4.04 od godz. 8:30 do 17:00 w miejscowościach: Łapszanka, ulice: Długa od Jesionowej do Widokowej, Jesionowa, Krótka, Wylotowa, Sołtysia, Na Równi, Łapsze Wyżne, ul. Widokowa od strony Łapszanki wraz z przyległymi

4.04 od godz. 9:00 do 13:00

w Rabce-Zdroju, część ulicy Zakopiańskiej i Podhalańskiej

4.04 od godz. 14:00 do 17:00 w miejscowości Jabłonka, ul. Podhalańska, budynek nr 20A- zasilany ze złącza kablowego nr 19918

5.04 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Szaflary, ul. Orkana, od numeru 39 do końca

5.04 od godz. 8:30 do 15:00 w części Niedzicy, Ulice numery: Nadwodnia od 1 do 6 oraz 11, 13, 15, 19, oraz 3 maja od 18 do 30 i od 51 do 67, Rozalii 10, 12, 14, Miodowa cała ulica.

5.04 od godz. 9:00 do 10:00

w części Spytkowic- początek miejscowości, role: Mocarnikówka, Zagrody Pod Brzegiem i okolice

5.04 od godz. 9:00 do 16:00 w części Niedzicy, Ulice numery: Nadwodnia od 1 do 6 oraz 11, 13, 15, 19, oraz 3 maja od 18 do 30 i od 51 do 67, Rozalii 10, 12, 14, oraz od 28 do 54, Miodowa cała ulica.

5.04 od godz. 9:00 do 17:00 w Nowym Targu, ulice: Kowaniec, Smrekowa, Kokoszków Boczna- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.04 od godz. 8:00 do 8:30 w miejscowości Szaflary, ul. Palenice, od numeru 2 do 16 i sąsiednie

9.04 od godz. 8:00 do 18:30 w Rabie Wyżnej, rola Łysa Góra, i okolice

9.04 od godz. 9:00 do 15:00 w Nowym Targu, ulice: Kowaniec, Smrekowa, Kokoszków Boczna- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

9.04 od godz. 16:00 do 16:30

w miejscowościach: Szlachtowa, Jaworki

10.04 od godz. 7:00 do 8:30 w miejscowości Szczawnica, ul. Szlachtowska od strony Szlachtowej wraz z przyległymi oraz przekaźnik- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.04 od godz. 7:30 do 8:30

w miejscowości Bańska Niżna, ul. Topory, od numeru 38 do 105

10.04 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Raba Wyżna, złącza kablowe numery; 15265, 17175, w pobliżu adresu Raba Wyzna 442G.

10.04 od godz. 9:00 do 14:30 w miejscowości Szczawnica, ul. Szlachtowska od strony Szlachtowej wraz z przyległymi oraz przekaźnik- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.04 od godz. 16:00 do 16:30 w miejscowościach: Szlachtowa, Jaworki, Szczawnica, ul. Szlachtowska, od strony Szlachtowej oraz przekaźnik

10.04 od godz. 18:00 do 19:00 w miejscowości Raba Wyżna, osiedle Sośniakówka, budynki numery: 21, 22 i okolice

11.04 od godz. 8:30 do 12:30

powiat oświęcimski Podolsze ulica Świętego Jana 2, Starowiejska 57, Długa, Widok, Starowiejska, Zatorska, Nad Skawą, Mostowa, Jasna, Widok, Zakątek 7, 11, 13, Starowiejska, Sosnowa. Zator ulica Polna, Wąska, Chrzanowska.

4.04 od godz. 8:00 do 15:00 Zaborze ulica Grojecka złącza kablowe numer ZK8007, ZK8008.

8.04 od godz. 8:30 do 14:00 Chełmek ulica Brzechwy złącza kablowe numer ZK5752, ZK5679.

10.04 od godz. 8:30 do 14:00 Brzezinka ulica Wiślana, Olchowa, Zielona, Chropań, Niwy.

16.04 od godz. 8:00 do 17:00 powiat proszowicki Nowe Brzesko IV stacja trafo drodze Rudno Dolne - Nowe Brzesko ul. Św. Huberta

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 Wroniec stacja trafo "NAWROTKA"

5.04 od godz. 7:30 do 16:00 Wronin II kier Wąsów tor2

5.04 od godz. 7:30 do 16:00

Muniaczkowice kierunek Proszowice

9.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat suski w miejscowości Sidzina rola Kluskowa i okolice

4.04 od godz. 8:30 do 16:30

Maków osiedle Dział.

4.04 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Wysoka, role: Piotrówka, Świdrówka, Salawówka i okolice

5.04 od godz. 8:00 do 15:00 Budzów osiedle Zimzielówka. Zachełmna osirdle Sapniówka, Żmudówka, Na Działku, Rzodkówka, Kołodziejówka, Stankówka, Świerkówka, Krzystankówka, Sołtystwo, Karasiówka, Kwaśniówka, Sobalówka, Skupniówka, Harężówka, Nagiełówka, Gwizdówka, Chełm.

9.04 od godz. 8:00 do 9:00 w części miejscowości Osielec, role: Dudkowa, Leśniakowa, i okolice

9.04 od godz. 8:00 do 16:00 Budzów osiedle Spólnikówka, Fujówka, Pykówka.

9.04 od godz. 8:30 do 16:00 Budzów osiedle Zimzielówka. Zachełmna osirdle Sapniówka, Żmudówka, Na Działku, Rzodkówka, Kołodziejówka, Stankówka, Świerkówka, Krzystankówka, Sołtystwo, Karasiówka, Kwaśniówka, Sobalówka, Skupniówka, Harężówka, Nagiełówka, Gwizdówka, Chełm.

9.04 od godz. 14:30 do 15:30

Kuków osiedle Rzeczki, Kachle, Babcówka, Gnidówka, Końce.

10.04 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Sidzina, rola Sołtysowo, i okolice

11.04 od godz. 8:30 do 16:30 Śleszowice osiedle Do Dworu

11.04 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Osielec, role: Wronkowa, Niziołówka i okolice

12.04 od godz. 8:00 do 16:00 Budzów osiedle Nowakówka, Buktówka.

12.04 od godz. 9:00 do 13:00 powiat tarnowski Ołpiny - "Nadole Południowe"

4.04 od godz. 9:00 do 12:00 Sieradza okolice Domu Pomocy Społecznej, Żabno ul. Dąbrowskiego od strony Odporyszowa, Odporyszów ul. Boczna

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 Ołpiny w kierunku "Podlesia"

4.04 od godz. 9:00 do 15:00 Ołpiny - w kierunku Podlesia.

4.04 od godz. 9:00 do 15:00 Zabłędza przy granicy z Łękawką

5.04 od godz. 9:00 do 16:00

Bruśnik przysiółek Stępniak

9.04 od godz. 8:00 do 14:00

Buchcice przy drodze na Łowczów okolice Dworu

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 Janowice Grzywna

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 Czermna - Centrum.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Nowa Jastrząbka - część miejscowości od strony Smykowa.

28.09 od godz. 9:00 do 13:00 Czermna Pasterniki.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowościach: Leśnica, Groń, cześć ulic: Szkolnej, Gile, Gały, Piekorzówka wraz z przyległymi

4.04 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Antałówka, od numeru 13 do 16 oraz Antałówka na Wierch, numery: od 1 do 3 i od 9 do 44

4.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Zakopane, ul. Zakopiańska, budynek nr 23a i sąsiedni

5.04 od godz. 9:00 do 12:00

w miejscowości Zakopane, ul. Ustup, od numeru 1a do 5b i sąsiednie

9.04 od godz. 8:30 do 15:00 powiat wadowicki Rzyki osiedle Hajosty.

9.04 od godz. 7:30 do 16:00 Bachowice ulica Stefczyka od granicy ze Spytkowicami do okolic numeru 64 i 85.

9.04 od godz. 8:30 do 14:30 Chocznia ulica Biała Droga okolice numerów 88, 199, 197A, 205, 207, 215, 207A, 209, 98, 219, 221A, 225, 114, 112, 118, 126, 233, 229, 231, 223B.

10.04 od godz. 8:00 do 16:00 Dąbrówka okolice numerów 71, 69, 115, 116, 117, 224, 75, 77, 114, 79, 84, 158, 109, 227, 81, 234, 105, 79, 132, 99, 86, 84, 79, 120, 75, 224 oraz Pompownia, przysiółek Polana numery 115, 69, 70, 71, 116, 117 i sąsiednie. Stryszów numery 410, 614, 620 i okolica.

10.04 od godz. 8:30 do 13:00

Rzyki osiedle Hajosty.

11.04 od godz. 7:30 do 16:00 Bęczyn ulica Leśna, Spacerowa, Pod Lasem, Malownicza.

11.04 od godz. 8:30 do 13:00 Bachowice ulica Stefczyka od ulicy Dębowej do okolic numeru 83 i 82, Księdza Gołby okolice numeru 3 i 5, Dębowa 2.

11.04 od godz. 8:30 do 14:30 Babica ulica Górska od numerów 33, 35 i i 64 oraz sąsiednich do numerów 98, 100 i 73 oraz sąsiednich.

12.04 od godz. 8:30 do 14:00 Mucharz numery 192, 301, 72, 190, 67, 230, 75, 334, 78, 82, 182, 258, 385, 86, 90, 91, 241, 411, 406 oraz sąsiednie.

15.04 od godz. 9:00 do 13:00 Brody odbiorcy wzdłuż drogi krajowej po stronie południowej od numerów 556, 568, 640 i 670 oraz sąsiednich do numerów 227 i 501, stacja paliw oraz producent mebli Markat.

25.04 od godz. 8:30 do 14:30

Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Niepołomice ul. Powiśle, Topolowa

4.04 od godz. 8:00 do 16:00 Targowisko nr. 495,584,591

10.04 od godz. 7:30 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

