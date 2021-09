Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 30.09 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (30.09 1:08) nie ma prądu w małopolskim?

powiat nowotarski

Podsarnie koło szkoły, rmizy

od 29.09 godz. 22:07 do 30.09 godz. 7:15

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kujawska 11

30.09 od godz. 8:00 do 10:00

Kraków ul. Pysocice, Kościelnicka, Stopki

30.09 od godz. 8:00 do 10:30

Kraków Wolica obwód w kierunku Lotniska, ul. Wodzickich ul. Igołomska, Wiewiórcza, Kościelnicka 2(Janosik), Brzeska 1a

30.09 od godz. 11:00 do 14:00

Branice stacja benzynowa Orlen.

4.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul. Widłakowa C, D,E, H

4.10 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Zakarnie, Żaglowa 20,20a, Longinusa Podlipięty 17

5.10 od godz. 7:00 do 14:00

Kraków ulica Ojcowska 29, Na Polach 4 do 36, 40 oraz 5 do 23, Krajewskiego 10 i okolice

5.10 od godz. 7:30 do 14:30