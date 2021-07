Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 5.07 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (5.07 9:08) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Łokietka 286 do 314, 251 do 269, ul. Maciejkowa 6, 6A, 8, 10, 12, ul. Konopna, Jęczmienna oraz okolice w/w adresów

5.07 od godz. 7:30 do 14:00

powiat bocheński

MIEJSCOWOŚCI Nowy Wiśnicz ulica Bocheńska dz. 951

5.07 od godz. 8:00 do 16:00

powiat gorlicki

w Ropie, okolice skrzyżowania do Łosia

5.07 od godz. 9:00 do 14:00

powiat krakowski

Rząska ulica Zagruszcze, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Brzegowa, Krakowska, Krzywa, al. J.Pawła II, Kolejowa,

5.07 od godz. 8:00 do 14:00

Koźlica kierunek Świetlica Dom Ludowy Remiza

5.07 od godz. 8:00 do 15:00

Mników 481, 489

5.07 od godz. 9:00 do 13:30

powiat limanowski

w Limanowej, część ulic: Żwirki i Wigury, Marszałkowicza, Marsów, Dworskiej wraz z przyległymi

5.07 od godz. 8:00 do 12:00