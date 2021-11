Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 6.11 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (6.11 16:07) nie ma prądu w małopolskim?

powiat krakowski

Piotrowiec

6.11 od godz. 11:48 do 18:00

powiat limanowski

Przyszowa ze stacji trafo 19

6.11 od godz. 15:53 do 18:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Stepowa 12A i od 18 do 42 nr parzyste oraz 21 i od 23 do 27A i od 31 do 31F nr nieparzyste, Podgórki 36, 36A, 36B, 38, 38A, 38B

8.11 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Siwka, Osiedle, Na Załęczu, Podleska

9.11 od godz. 8:00 do 11:00

Kraków os. Strusia bl. 4 kl. 1,.2,.3. 4

9.11 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Topografów 28b do 54 i 21 do 49, Ziętary.

9.11 od godz. 9:00 do 13:00