Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 7.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (7.10 10:09) nie ma prądu w małopolskim?

Kraków

Kraków ulica Ojcowska 29, Na Polach 4 do 36, 40 oraz 5 do 23, Krajewskiego 10 i okolice

7.10 od godz. 7:30 do 14:30

Wielicka, Za torem, zamknięta, robotnicza

7.10 od godz. 8:13 do 10:15

Tarnów

Tarnów ul. 16 Pułku Piechoty garaże

7.10 od godz. 10:00 do 13:00

powiat brzeski

Przyborów - Zarząd Dróg Powiatowych TRAK5014.

7.10 od godz. 8:00 do 17:00

powiat chrzanowski

Gm. Trzebinia, Trzebinia ulice Grunwaldzka, Ładna, Zaciszna, Spacerowa, Cichy Kącik, Rodzinna, Żabia, Zgodna, Rzeszowiaków, Miła

7.10 od godz. 8:00 do 12:00

powiat gorlicki

w miejscowości Wysowa Zdrój, za wodociągami od okolic budynku numer 297 do granicy z Blechnarką.

7.10 od godz. 9:00 do 12:00