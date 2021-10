Brak prądu w małopolskim. Sprawdź gdzie 9.10 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Kraków ulica Hoborskiego od Żelazowskiego do 15, Gruszczyńskiego od Żelazowskiego do 7, Żelazowskiego od Lande do Gruszczyńskiego, Lande od Gruszczyńskiego do 7, Sczanieckiej 17 12.10 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ulica Księcia Józefa 190 do 210A, 347, 349; ul. Okrąg 3 do 10 11.10 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ulica Czuchnowskiego, Iwaszkiewicza 3, 7, plac budowy, Doroszewskiego od Czuchnowskiego do Iwaszkiewicza, Nowickiego od 19 do 41 nr nieparzyste, 8, plac budowy 15.10 od godz. 8:00 do 14:00

Węgrzce ulica Warszawska od 182 do 210, Boleń ul. Jana Matejki 1, 4, 5, 10, Bosutów Wiśniowa od 2 do 42 i od 1 do 13, ul. Kościuszki 4, 6, 10 12.10 od godz. 9:00 do 16:00

Zielonki ulica Bankowa od 38 do 64, Krakowskie Przedmieście od 23 do 69 i od 48 do 94 i 80, Staropolska od 22 do 26, Długopolska od 17 do 19 i od 24 do 26 14.10 od godz. 8:00 do 12:00

w Nowym Targu ulica Klikuszówka, budynki od numeru 48 do 56 i od 29 do 57 oraz ulica Nowe od budynku numer 1 do 31 i od 2 do 6D. 13.10 od godz. 9:00 do 14:00

w Zakopanym, ulica Zubka budynki od numeru 26a do 28, ulica Gubałówka, budynki od numeru 229 do 231 oraz ulica Pająkówka budynki od numeru 1 do 4. 14.10 od godz. 9:00 do 13:00

Frydrychowice Nowy Świat ulica Centralna od numeru 97 do granicy z Przybradzem i okolicy numeru 132, Kwiatowa, Brzozowa, Łęg od 1 do 9, .Światowa od 107 do Brzozowa oraz okolica sklepu Wizan przy skrzyżowaniu ulicy Łęg i Centralna. 12.10 od godz. 9:00 do 12:00

Lgota ulica Podlas, Marcyporęba numery 295, 296

13.10 od godz. 9:00 do 12:00

Zygodowice cała miejscowość oraz Woźniki ulica Wspólna.

13.10 od godz. 15:00 do 17:00

Klecza Dolna numery 1, do 59 do 60A, 77 Szkoła, Kościół i Plebania , 138, od 176 do 179A, 183, 184, od 186 do 198D, od Cmentarza w kierunku Pagórka od 344D do 344 i okolica oraz w kierunku Przepompowni od 200 do 200C, przysiółek Piekielec od 204 do 211 oraz w kierunku Kwapinówki 277B, 280. Klecza Górna numery 1, od 61 do 63C,

14.10 od godz. 8:00 do 9:00

Roczyny ulica Fujawa. Podgórska, Leśna , Gronie

14.10 od godz. 9:00 do 13:00

14.10 od godz. 12:00 do 13:30