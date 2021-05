Bronisław Cieślak ostatnie dni życia spędzał w domu pod Krakowem. Tak wyglądał jego azyl [ZDJĘCIA] 25.05.2021

W latach 1970-1990 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Należał do PZPR od 1970 roku aż do rozwiązania partii w 1990 roku. Dwukrotnie w 1997 i 2001 roku zdobył mandat posła z list SLD. W Bronisław Cieślak 2005 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Bronisław Cieślak urodził się w 1943 roku w Krakowie. To w naszym mieście ukończył prestiżowe I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego. Po maturze wybrał się na Uniwersytet Jagielloński, gdzie studiował etnografię. Uzyskał absolutorium, jednak dyplomu już nie obronił. Zanim cały kraj poznał go jako bezkompromisowego porucznika Borewicza, był dziennikarzem. W latach 1969-1973 pracował w Polskim Radiu Kraków, a w latach 1973-1991 był redaktorem i zastępca redaktora naczelnego Telewizji Kraków.

"Reżyser serialu przyjechał do Krakowa bez zapowiedzi. Było rano, otworzyłem w piżamie, a on mówi: „Nazywam się Krzysztof Szmagier”. Długo potem rozmawialiśmy. W końcu zdecydowałem się wziąć tę rolę, ponieważ nie pasowała do stereotypowego wizerunku milicjanta. Borewicz był raczej krnąbrnym inteligentem, który nie przestrzega regulaminu" - wyjaśniał aktor.

"Jak poznałem się z Krzysiem Szmagierem, przez pięć godzin rozmawialiśmy, jak on sobie wyobraża tego bohatera. Powiedział mi wszystkie jego cechy. Ja wtedy zrozumiałem, że gdybym ja takiego faceta, prototyp Borewicza, poznał będąc na wczasach, wypił z nim po kakao z rogalem, mógłbym się z nim zaprzyjaźnić - bez względu na to, czy jest milicjantem, księdzem czy kanalarzem. I wtedy postanowiłem dać mu swoją gębę." - wspominał w rozmowie z "Gazetą Krakowską".