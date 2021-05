Bronisław Cieślak zostanie pochowany w Krakowie. Jest data pogrzebu

NA ŻYWO Koronawirus w Polsce i na świecie. We wtorek prawie 2,3 tys. nowych zakażeń. Zmarło 28 osób osoby. Raport na żywo 05.05.2021

Raport minuta po minucie, środa 5 maja 2021 r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 2 296 nowych i potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Ostatniej dobry zmarło 28 osób. - Wracanie do normalności będzie dużo bardziej ostrożne i potrwa nieco dłużej, niż każdy z nas by chciał - tłumaczy w rozmowie z nami Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera.