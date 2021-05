Brudne sztuczki supermarketów. Tak OSZUKUJĄ nas sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań. Nie daj się nabrać! 16.05.2021

"Gogglebox. Przed telewizorem" - metamorfozy uczestników. Jaki wyglądali kiedyś, a jak teraz? 16.05.2021

Bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem" są równie lubiani, co sam program. To właśnie oni dostarczają widzom cotygodniowej rozrywki, a nierzadko porządnej dawki śmiechu. Kilku z nich podczas emitowanych w telewizji sezonów zmieniło się nie do poznania! W galerii możecie zobaczyć, którzy uczestniczy przeszli najbardziej niesamowite metamorfozy!