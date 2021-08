Brudne sztuczki supermarketów. Tak OSZUKUJĄ nas sklepy spożywcze. TOP 10 nieczystych zagrań. Nie daj się nabrać! 22.08.2021

NOWE Mieszkanie Plus na krakowskich Klinach już praktycznie gotowe. Czeka na lokatorów [ZDJĘCIA] 22.08.2021

Mieszkanie Plus na krakowskich Klinach jest już praktycznie gotowe. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i wkrótce kolejne mieszkania będą gotowe do zamieszkania. Na nowych lokatorów czeka w sumie blisko 500 mieszkań. O tym, kto będzie mógł się do nich wprowadzić, zdecyduje trwający nabór. Aktualnie trwa analiza nadesłanych wniosków, których było ponad 2,5 tysiąca.