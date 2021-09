Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Podróż sentymentalna trenera Mariusza Lewandowskiego

Dla trenera Bruk-Betu będzie to jednocześnie powrót sentymentalny. To w Zagłębiu stawiał bowiem pierwsze kroki w futbolu. Zapytany, czy wyjazd do Lubina wywołuje w nim dodatkowe emocje, szkoleniowiec „Słoni” mówi: - W każdym meczu są emocje, choć wiadomo, że pochodzę z tego miasta. Zaczynałem tam jako piłkarz i jako trener. Dzisiaj pracuję jednak w Bruk-Becie Termalice. Tutaj koncentrujemy się na pracy bardzo mocno, bo wiadomo, że punkty są nam bardzo potrzebne. Przygotowywaliśmy się przez cały mikrocykl, żebyśmy mieli jak najlepsze warianty gry. Zawodnicy otrzymali odpowiednie wytyczne na temat Zagłębia. Teraz pozostaje to tylko przełożyć na boisko.

Sytuacja kadrowa niewiele zmieniła się w ekipie Bruk-Betu. Lewandowski na przedmeczowej konferencji prasowej mówił głównie o tym, jak wygląda sprawa rehabilitacji trzech zawodników: Jakuba Peka, Artema Putiwcewa i Marcina Grabowskiego: - Jeśli chodzi o Kubę, to trenuje z nami już od tygodnia, nawet nieco dłużej, na pełnych obciążeniach. Potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby poprzez grę w drugiej drużynie dojść do optymalnej dyspozycji, żeby brać go do „dwudziestki” meczowej. Co do Artema, to sytuacja z nim jest zmienna. Odczuwa bóle w kolanie, które są niepokojące. Czasami takie kontuzje bywają najgorsze, bo mogą spowodować głębszy uraz. Dlatego idziemy za radą doktorów i bardzo spokojnie przygotowujemy go do normalnych obciążeń. Musimy jeszcze trochę poczekać, żeby wrócił do treningów. A co do Grabowskiego, to jeszcze cztery, pięć dni. Możliwe, że już w następnym tygodniu będzie trenował z pełnymi obciążeniami. Co do reszty, to wszyscy są zwarci i gotowi do gry.