Brzesko. Drugi z rzędu konkurs na dyrektora szpitala w Brzesku bez rozstrzygnięcia. Co zrobi zarząd powiatu?

Przesłuchania konkursowe czwórki kandydatów na dyrektora szpitala w Brzesku odbyły się we wtorek 28.09.2021. Niestety, w głosowaniu tajnym żaden z czterech kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów ośmioosobowej komisji (wymagana była liczba co najmniej pięciu głosów).

- Konkurs został dwa razy z rzędu nierozstrzygnięty, dlatego zgodnie z zarządzeniem to zarząd powołuje osobę na stanowisko dyrektora. Oczywiście osoba ta musi spełniać te same kryteria, co osoby, które przystępowały do konkursu - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" starosta brzeski Andrzej Potępa.

Teoretycznie nowym dyrektorem może być jedna z czterech osób, które stanęły przed komisją konkursową. Ta jednak musiałaby zmienić swoje pierwotne stanowisko.

Posiedzenie zarządu jest w środę 29.09.2021, jednak od chwili otrzymania informacji o niewyłonieniu kandydata na dyrektora musi minąć co najmniej siedem dni od konkursu. - Dopiero po tym terminie zarząd zwróci się do komisji z propozycją kandydatury. Po otrzymaniu opinii zarząd powoła dyrektora.