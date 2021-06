Brzesko. W sobotę wybory Najsympatyczniejszego Psa Gminy Brzesko - rozmowa z Adamem Kwaśniakiem, organizatorem

Jak Pan wpadł na pomysł takiej właśnie rywalizacji?

Nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Na pewno u nikogo tego nie podpatrzyłem.

Rozumiem, że jest Pan właścicielem czworonoga?

Tak, zawsze miałem jakiegoś psa. Obecnie mam 10-letnią suczkę rasy labrador, na imię ma Klara.

Konkurs zdążył się już wpisać w harmonogram imprez w Brzesku.

Tak, pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku. W ubiegłym roku, z powodu pandemii, odbył się on w formie internetowej. Uczestnicy przysyłali zdjęcia swoich pociech, które oceniało jury. Ale tamta edycja również zalicza się do konkursu i w tym roku mamy już czternastą edycję. Jako zarząd osiedla organizujemy go wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Brzesku.