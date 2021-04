Brzeźnica i Czernichów kłócą się o zyski z elektrowni wodnej i żwirowni. Spór rozsądzi premier Mateusz Morawiecki Bogumił Storch

Gminy biją się o przysiółek Sokółka we wsi Łączany, znajdujący się nad brzegiem Wisły, na którym są elektrownia wodna i kopalnia kruszyw. Obie dają Brzeźnicy (powiat wadowicki) ok. 600 tys. zł wpływów rocznie. Chce go przejąć gmina Czernichów (powiat krakowski). Wniosek o dokonanie zmiany granic terytorialnych i włączenie przysiółka do wsi Rusosice zostanie wysłany do premiera. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku. Zmiany popiera, według przeprowadzonych konsultacji, tylko 9 mieszkańców Brzeźnicy.