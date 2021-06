Budowa dachu: materiał będzie na Twojej budowie w 72 godziny

Blachoptrapez jest liderem rynku pokryć dachowych znanym z innowacyjnych rozwiązań. Firma, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności, wprowadza na rynek każdego roku nowoczesne, wyprzedzające konkurencję produkty.

Budowa dachu: koszt. Czy można zrobić wycenę w Internecie?

- W przeszłości kryło się dach właściwie tylko tym, co było pod ręką – akcentuje Rafał Michalski, prezes Grupy. - Dzisiaj osoby budujące domy są nieporównanie bardziej świadome. Mają do dyspozycji szeroki wybór materiałów, rozwiązań technologicznych, gotowych projektów architektonicznych i pełną świadomość panujących na rynku trendów. W tym ostatnim przypadku mam na myśli nie tylko kwestie estetyczne, ale przede wszystkim rozwiązania służące oszczędności energii, usprawniające funkcjonowanie budynku i jego bieżącą eksploatację. To wszystko powoduje, że producenci pokryć dachowych stoją wobec bardzo wysokich oczekiwań ze strony klientów.Postęp w dziedzinie pokryć dachowych wymuszają zmiany, których jesteśmy świadkami. Przede wszystkim tempo życia i związany z nim brak czasu. Już w okresie poprzedzającym pandemię koronawirusa, który unieruchomił światową gospodarkę i sprawił, że zdalne działanie nabrało dodatkowych znaczeń,wprowadził rozwiązanie pozwalające zamówić dach bez konieczności wizyty w punkcie sprzedaży.

- Jesteśmy w stanie przyjmować zamówienia od klientów za pośrednictwem sieci internetowej – podkreśla prezes Rafał Michalski. - Intencją było wprowadzenie usługi, która umożliwi naszemu klientowi zamówienie dachu bez potrzeby wychodzenia z domu czy z biura.

Blacha na dach. Unikatowe technologie na miarę XXI wieku

Często przychodzą do nas klienci, którzy już podjęli decyzję, gdyż widzieli jakieś nasze rozwiązanie lub produkt, np. u sąsiada. Dziś mogą oni wysłać do nas projekt domu drogą internetową i otrzymają wycenę dachu. A po złożeniu zamówienia kompletny dach w 72 godziny, czyli w ciągu trzech zaledwie dni. Odróżniamy się tym od naszej konkurencji, że dostarczamy nie tylko samą połać dachową. W naszym asortymencie są również:Właśnie dlatego, że jesteśmy jedyną firmą, która jest skupiona na kliencie indywidualnym, świadczymy usługę pełnej kompletacji asortymentu i wysłania go na budowę we wspomniane 72 godziny.- Osoba, która chce zrobić przykrywkę domu, a nie ma projektu, również może liczyć na pomoc z naszej strony – zaznacza prezes Rafał Michalski. - Wówczas na budowę wysyłamy naszych ludzi z zadaniem wykonania pomiarów. 72-godzinny czas na dostarczenieliczymy od chwili złożenia zamówienia. Można jednak sobie wyobrazić, że po wizycie naszej ekipy i dokonaniu pomiarów we wczesnych godzinach porannych, np. w poniedziałek, wyborze powłoki i barwy pokrycia na podstawie kolornika oraz złożeniu jeszcze przed południem zamówienia, kompletny dach pojawi się u naszego klienta w ciągu wspomnianych trzech dni, czyli już w czwartek.Gama produktów oferowanych przezwychodzi naprzeciw oczekiwaniom wymagającego rynku, który docenia jakość, trwałość i wysoką estetykę produktu. - Wyprzedzamy rynek również jeśli chodzi o technologię - podkreśla prezes Rafał Michalski.

Blacha wykorzystywana do produkcji pokryć dachowych ma ściśle określone wymagania. Surowiec jest przetłaczany w bardzo konkretnych warunkach klimatycznych. Huty stali wymagają, aby temperatura przetłaczania sięgała 30 st. C, a w niektórych przypadkach nawet 40 st. C, co pozwala uniknąć ryzyka powstawania mikropęknięć w strukturze blachodachówki.

Blachotrapez podbija Europę i Amerykę, wspiera sport i służbę zdrowia

Takie warunki są bardzo trudne do uzyskania w chłodne dni roku w obiektach o ogromnej kubaturze. W firmie opatentowaliśmy sposób wytłaczania blachy, stosując system bezpiecznego tłoczenia, polegający na podgrzewaniu na linii produkcyjnej konkretnego fragmentu stali. Odróżniamy się tym od pozostałych producentów, że gwarantujemy, iż nasz produkt jest wolny od mikropęknięć.Dzięki mocno rozbudowanej sieci sprzedaży pokryć dachowych ze 160 punktami handlowymi, w których pracuje 400 osób, a także dzięki sieci 400 profesjonalnych i wiarygodnych dystrybutorów, mamy świetny kontakt z dekarzami i inwestorami. Dzięki temujest w stanie wychodzić naprzeciw, a nawet wyprzedzać rynkowe tendencje. - Mamy produkty pod wieloma względami zupełnie wyjątkowe - podkreśla prezes Rafał Michalski. - Czołowym jest gont blaszany ,,Janosik”, wyrób unikatowy w skali świata, będący imitacją gontu drewnianego. Wyjątkowy charakter ma nie tylko sam kształt tego profilu, ale również jego pokrycie z zaznaczonymi na nim słojami drewna, które wymyśliliśmy wspólnie z hutą thyssenkrupp. Myśleliśmy z początku, że produkt ten będzie użytkowany wyłącznie jako pokrycie dachowe, ale rychło zobaczyliśmy, że nabywcy znajdują dla niego rozmaite zastosowanie, kryjąc dachy nie tylko obiektów stylizowanych, ale również domów nowoczesnych, a nawet ich elewacje.tworzy dziś kilka firm, które powstały w celu rozwoju sprzedaży poza granicami Polski. - Nie mając tam odrębnej osobowości prawnej, nie mogliśmy wynajmować obiektów, zatrudniać ludzi, był też opór samych pracowników, np. na Słowacji, gdzie zatrudnieni wolą pracować w lokalnych firmach - podkreśla dyrektor marketingu Mateusz Małek - płacić podatki i mieć pewność co do kwestii emerytalnych. W konsekwencji uruchomiliśmy w tych krajach spółki handlowe. Mają one naszą strukturę sprzedaży i dystrybuują nasze produkty. Jesteśmy dziś w Czechach i na Słowacji. Mamy też spółkę dystrybucyjną w Niemczech i produkcyjną w Rumunii, która jest tam takim małym, ale rozwijającym się z powodzeniem odpowiednikiem polskiego Blachotrapezu. Ma ona już dwie hale i jest jedną z największych firm produkcyjnych w tym kraju. Grupautworzyła też własną spółkę w Kanadzie.Firma jest znana z działań o charakterze prospołecznym. W ostatnim czasie zaangażowała się w pomoc finansową na rzecz szpitali walczących z pandemią koronawirusa. Na początku kwietnia firma zakupiła dla oddziału terenowego Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju pompy strzykawkowe i objętościowe, które są niezbędną aparaturą medyczną służącą do leczenia pacjentów placówki. Niedawno kolejną darowizną w wysokości 200 tys. złotych wsparła Szpital Miejski w Rabce-Zdroju. Znana jest również z działań na rzecz promocji sportu. Na stale współpracuje z Polskim Związkiem Narciarskim. Sponsoruje wybitnych sportowców, a jej ambasadorem jest Kamil Glik, piłkarz AS Monaco i reprezentant Polski.