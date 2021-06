Budowa górskiego odcinka ekspresowej zakopianki wchodzi w ostatnią fazę. Kiedy koniec prac na S7? [NOWE ZDJĘCIA]

Najwcześniej kierowcy "dostaną" do użytku w pełni odcinek ekspresowy pomiędzy Lubniem i Naprawą. Trasa, z której częściowo korzystają już od dwóch lat, powinna zostać ukończona z końcem października, zaś kierowcy pojadą nim według planu w połowie listopada. Drogowcy uporali się z budową wiaduktu w pobliżu problematycznego osuwiska. Obecnie zaawansowanie prac budowlanych tego odcinka wynosi niemal 90 proc.

Odcinek "tunelowy" zostanie w pełni ukończony nieco później. Wprawdzie oba, dwukilometrowe tunele zostały już obudowane betonowymi spągiem oraz kalotą, ale wciąż trwa układanie płyty podjezdniowej opartej na filarach. Drogowcom pozostało jednak do wykonania mniej niż połowę długości płyt (46,1 proc.).

Tunel to jednak nie wszystko, do wykonania pozostaną jeszcze do wykonania fragmenty drogi po obu stronach wylotu tunelu. Według ostatniego raportu GDDKiA prace na odcinku pomiędzy Naprawą i Skomielną Białą wykonane zostały w 62,5 procentach, zaś koniec prac przewidywany jest na przełom roku.