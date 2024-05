Budowa kładki Kazmierz-Ludwinów. Ślamazarne tempo, czy prace wstrzymane? Spokojnie, będzie tylko o pół miliona drożej

Co już zrobiono nad Wisłą?

Czekają na archeologów

"Brak realizacji robót w początkowo zakładanym tempie wynika z warunków i okoliczności niezależnych od wykonawcy. Jednym z powodów jest zmiana zakresu przebudowy sieci gazowej i niekorzystne warunki gruntowo-wodne, które uniemożliwiły realizację przekładek gazowych w założonym terminie. W ślad za tym konieczne było również uzyskanie nowych uzgodnień we wspomnianym zakresie. Ponadto, druga okoliczność to wydłużone oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne wydawane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, bez których nie można rozpocząć robót ziemnych" - odpowiada Jan Machowski, rzecznik ZIM. Gorzej jak archeolodzy coś odkopią, a w tym rejonie Krakowa to bardzo możliwe. Wtedy inwestycja znów się wydłuży...

Do kładki trzeba dołożyć kasy

"Warto też zaznaczyć, że w związku z pytaniem Małopolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków o możliwość ograniczenia najazdów na Bulwarze Inflanckim, zwróciliśmy się do projektanta z prośbą o rozważenie wprowadzenia korekt do projektu w tym zakresie. Projektant przekazał nam - w ramach sprawowanych nadzorów autorskich - rozwiązania architektoniczne kładki uwzględniające wytyczne MWKZ. Dodatkowo poinformował, że do sprawdzenia poprawności przyjętych rozwiązań konieczne jest wykonanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Mając to na uwadze, zleciliśmy wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej w zakresie zaproponowanych zmian przez projektanta. Koszt tego opracowania to ok. 500 tys. zł. Tak więc łącznie, aktualny koszt kontraktu to nieco ponad 114 mln zł z czego 65 mln zł dofinansowania z w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych"