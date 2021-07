Bukowno. Areszt dla 60-latka, który groził synowi pozbawieniem życia i podpalił dom. Życie uratowali mu policjanci [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w m. Bukowno, w nocy po godzinie 22 z niedzieli na poniedziałek (26.07.2021). Dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, że nietrzeźwy 60-latek awanturuje się z żoną i grozi synowi pozbawieniem życia. Gdy policjanci przyjechali pod wskazany adres, 60-letnia kobieta wraz z 30-letnim synem przebywali na zewnątrz budynku. W środku znajdował się nietrzeźwy 60-latek, który zamknął drzwi wejściowe domu. Mężczyzna wcześniej benzyną oblał beton przed posesją i część budynku.

Dom w Bukownie płonął, a policjanci ratowali życie 60-latka. Sami omal tego nie przypłacili życiem

Policjanci weszli do budynku otwierając drzwi wejściowe zapasowym kluczem, który miała przy sobie gospodyni. Mundurowi, wykorzystując chwilę nieuwagi napastnika, próbowali go obezwładnić. Mężczyzna jednak odpalił zapalniczkę, w skutek czego zarówno wnętrze domu, jak i ubranie mężczyzny zaczęły płonąć. Policjanci chwycili koce leżące na łóżku, by zdusić nimi ogień na odzieży mężczyzny.