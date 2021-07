Bukowno. III Festiwal Baniek Mydlanych z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Zabawa była przednia [ZDJĘCIA]

NOWE Krakowski wokalista Igo śpiewa piosenkę promującą film "Czarna owca" - "Kochać inaczej" z repertuaru De Mono

Igor Walaszek, znany pod pseudonimem Igo, ma jeden z najbardziej rozpoznawalnych męskich głosów w Polsce. Teraz nagrał piosenkę do filmu "Czarna owca". "Kochać inaczej" to nowa wersja wielkiego hitu zespołu De Mono. Ponadczasowy tekst w nowoczesnej aranżacji z elektronicznym brzmieniem to z pewnością potencjał na przebój. Już dziś prezentujemy teledysk do piosenki „Kochać inaczej" w wykonaniu Igo.