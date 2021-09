Burger King w Oświęcimiu. Budowa nowego baru szybkiej obsługi typu drive thru na finiszu. Sieć szuka pracowników [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Przy ul. Konopnickiej w Oświęcimiu dobiega końca budowa baru sieci Burger King. Nowy bar szybkiej obsługi typu drive thru ma zostać oddany jesienią. To będzie kolejny lokal w tym rejonie miasta sieci serwującej dania z gatunku fast food. Sieć Burger King poszukuje pracowników do swojego nowego baru.