Burze i ulewy w Krakowie i Małopolsce. IMGW wydał ostrzeżenie najwyższego stopnia dla naszego województwa

Kolejne ostrzeżenie przed burzami

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad.

Prognoza pogody: Kraków i Małopolska

04.06.2024 07:30 - 07:30 05.06.2024 (Wtorek/Środa)

W dzień zachmurzenie całkowite, miejscami duże. Opady deszczu, gdzieniegdzie burze, możliwy grad. Opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysokość opadu przeważnie od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 60 mm. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni skręcający na północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.