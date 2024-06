Burze i ulewy w Małopolsce. Pierwsze zalane posesje i drogi. Podniesiono stopień ostrzeżeń pogodowych na najwyższy

Zgodnie z ostrzeżeniami w poniedziałek wieczorem w Małopolsce zaczęły się ulewy. I mogą potrwać przez całą noc oraz wtorek 4 czerwca. Już mamy pierwsze sygnały o zalanych posesjach i drogach - z Kasiny Wielkiej w powiecie limanowskim. Liczne interwencje również na terenie miejscowości Myślenice oraz Wiśniowa w związku z intensywnymi opadami oraz nadciągającymi frontami burzowymi. Takich miejsc może być jednak dużo więcej. Zapowiadano też, że mocno podniesie się poziom wód w rzekach. Prognoza pogody IMGW nie napawa optymizmem.

23.30

Przez Wiśniową w pow. myślenickim płynie rzeka, która koryto zrobiła sobie z ulicy tej miejscowości

23.00

Zmieniono stopień ostrzeżeń. Na części obszaru Małopolski podniesiono stopień ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami na 3 najwyższy. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wysokość opadu od 90 mm do 110 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h, możliwy grad. 22.50

Skawa, powiat nowotarski - służby z OSP Skawa oraz JRG Rabka Zdrój pracują przy powstałym osuwisku ziemi w pobliżu torów kolejowych. 22.30

Myślenice ul. Leśna - usuwanie żwiru z jezdni. Na miejscu OSP Myślenice Zarabie oraz JRG Myślenice.

Utrudnienia na DW964, zalany sklep sieci Biedronka, oraz rynek. Na miejscu pracują strażacy OSP Wiśniowa, OSP Wierzbanowa, OSP Poznachowice Dolne oraz OSP Lipnik.

21.30

Ulewa w Kasinie Wielkiej - woda zalewa posesję. W drodze na miejsce są już strażacy z OSP Kasina Wielka . Możliwe utrudnienia w ruchu. Zalecamy zachowanie ostrożności!

Wieczorem, 3 czerwca IMGW przypomniał: "Przypominamy, że od północy zaczną obowiązywać ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia przed silnym deszczem z burzami dla południowego wschodu Polski. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem." Małopolska Alarmowo Wcześniej, o godz. 15, ostrzeżenie było mniej zatrważające - zatem pogoda się pogarsza: "Cała Małopolska objęta jest meteorologicznymi ostrzeżeniami IMGW-PIB II stopnia. Do północy prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad.

Po północy zjawisko będzie dalej trwało, a nawet może się nasilić. Kolejne ostrzeżenie IMGW-PIW II stopnia dla wszystkich powiatów Małopolski mówi o silnym deszczu z burzami i obowiązuje do wtorku (4 czerwca) do godz. 22.00. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami może wynieść od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów mogą sięgnąć do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad. Ostrzeżenie może być kontynuowane z wyższym stopniem.

Wobec takiego charakteru ostrzeżeń Wojewoda Małopolski zawnioskował o nadanie dla mieszkańców województwa alertu RCB. Zwołane zostało także posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Służby i straże są gotowe do intensywnych działań i zwiększania w razie potrzeby obsad kadrowych.

W związku z ostrzeżeniem hydrologicznym o możliwości wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody – sytuacja na rzekach jest cały czas monitorowana. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pozostaje w kontakcie z powiatowymi i miejskimi centrami zarządzania kryzysowego, na bieżąco przekazując wydawane ostrzeżenia. W magazynach przeciwpowodziowych będących w dyspozycji Wojewody Małopolskiego wprowadzone zostały dyżury. Wszystkie zbiorniki są przygotowane do zwiększonych przepływów, mają stosowne rezerwy przeciwpowodziowe. Przypominamy, że gdy obowiązują takie ostrzeżenia, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Powinniśmy m.in. usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce czy zadbać o naładowanie telefonu komórkowego." Małopolska Alarmowo

PROGNOZA POGODY W MAŁOPOLSCE

03.06.2024 13:30 - 19:30 03.06.2024 (Poniedziałek)

Po południu i wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz wysokość opadu do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 24°C, w rejonach podgórskich od 19°C do 22°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 16°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

03.06.2024 19:30 - 19:30 04.06.2024 (Poniedziałek/Wtorek)

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, na północy województwa początkowo miejscami umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze. Na południu województwa opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysokość opadu od około 10 mm na północy do 50 mm na południu województwa. Temperatura minimalna od 13°C do 16°C, w rejonach podgórskich od 11°C do 14°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 11°C, na szczytach Tatr około 5°C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą północno-zachodniego. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. W czasie burz wiatr porywisty.

W dzień zachmurzenie całkowite, miejscami duże. Opady deszczu, gdzieniegdzie burze, możliwy grad. Opady o umiarkowanym i silnym natężeniu. Wysokość opadu od około 15 mm na północnym zachodzie województwa do 45 mm na wschodzie i południu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 10°C do 13°C, na szczytach Tatr około 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

04.06.2024 19:30 - 19:30 05.06.2024 (Wtorek/Środa)

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi od północnego zachodu większymi przejaśnieniami, nad ranem miejscami również z rozpogodzeniami. Początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, w rejonach podgórskich od 8°C do 11°C, wysoko w Beskidach od 7°C do 11°C, na szczytach Tatr około 5°C. Wiatr słaby, zachodni, miejscami zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego. Po południu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C, w rejonach podgórskich od 20°C do 23°C, wysoko w Beskidach od 11°C do 15°C, na szczytach Tatr około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, zachodni.

