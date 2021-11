Bus z Tarnowa wiozący dzieci rozbił się pod Nowym Sączem. Kierowca trafił do szpitala, pasażerowie bezpieczni

Bus, a właściwie autobus, bo iveco daily to pojazd mogący przewozić ponad dziesięć osób, uczestniczył w wypadku na drodze krajowej nr 75. W miejscowości Łososina Dolna, czyli na odcinku krajówki pomiędzy Nowym Sączem i Brzeskiem, pojazd ten rozbił się w zderzeniu z osobowym oplem astra.

Oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu o wypadku busa pełnego dzieci zaalarmowany został o godz.13.30 w sobotę, 6 listopada 2021 r. Do akcji ratowniczej skierował on zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 PSP w Nowym Sączu,które by dotrzeć do celu musiały pokonać odległość aż kilkunastu kilometrów. Tylko kilkaset metrów mieli do przebycia ze swej remizy druhowie z Ochotnicze Straży Pożarnej w Łososinie Dolnej. Znacznie bliżej niż wozy sądeckiej PSP mieli też do miejsca wypadku pożarnicy - ochotnicy z miejscowości Tęgoborze. Na pomoc pomkneły również karetki Pogotowia Ratunkowego, którego podstacja znajduje się w Łososinie Dolnej.