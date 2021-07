Bydgoszcz na weekend. Teraz bliżej niż myślisz! Samolotem z Krakowa do Bydgoszczy w niecałą godzinę

Bydgoszcz? A co tam można zobaczyć? Do tego daleko z Krakowa, przynajmniej 6 godzin jazdy… Można marudzić, ale po co? Teraz mamy szansę dotrzeć tam w niecałą godzinę dzięki nowemu połączeniu lotniczemu Kraków-Bydgoszcz, a do zobaczenia jest tyle, że przez trzy dni nie można się nudzić. Bydgoszcz na weekend to strzał w dziesiątkę.

Lotowski samolot z Krakowa startuje w piątek o godz. 8.40, o 9.30 już można podziwiać ziemię kujawsko-pomorską, a kilkanaście minut później zjeść późne śniadanie na bydgoskiej Starówce. Lot powrotny odbywa się w niedzielę o godzinie 21.30.

- Zainteresowanie krajowymi połączeniami lotniczymi ciągle rośnie. Dzięki nim, na drugi koniec Polski, możemy dostać się w godzinę - mówi Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz. - Liczymy na sukcesywny powrót do normalności w podróżowaniu, choć mamy świadomość, że będzie to bardzo długi proces. Warto także przypomnieć, że podczas lotów krajowych procedury związane z epidemią koronawirusa nie są tak skomplikowane jak na rejsach międzynarodowych - pasażerowie nie są kierowani na kwarantannę, a dokumenty takie jak certyfikaty COVID-owe nie są wymagane - dodaje.