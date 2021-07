Było sobie miasteczko. Historia Wolbromia podana mieszkańcom w ciekawej formie. ZDJĘCIA

Zobaczcie jak wygląda wystawa na wolbromskim rynku

- Pragniemy zaprezentować reprodukcję archiwalnych dokumentów, pocztówek i zdjęć Wolbromia do 1945 roku. Przedstawiają one najważniejsze przestrzenie miasta, które stanowią o jego trwaniu oraz warunkują rozwój. Wielokulturowa historia Wolbromia pokazuje, że na przestrzeni wieków miasto tworzyli ludzie przedsiębiorczy, którzy nie poddawali się różnorodnym przeciwnościom, m.in. wojnom, pożarom, czy epidemiom. Oczywiście, jak w każdej zbiorowości pomiędzy różnym grupami, zdarzały się konflikty o podłożu religijnym, czy ekonomicznym. Jednak dzięki otwartości na nowoczesne rozwiązania, Wolbrom zyskiwał impuls do rozwoju. Tak piszą o wystawie ich twórcy, czyli Ireneusz Mudyń - prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Wolbromiu oraz Radosław Kuś - kurator wystawy.

Wystawę w Wolbromiu "Było sobie miasteczko", wsparli sponsorzy

Wystawa powstała dzięki połączeniu sił wielu osób. Dzięki Iwonie Gibas i Łukaszowi Smółce została wsparta finansowo z Zarządu Województwa Małopolskiego. Wsparcia udzielili też lokalne firmy, czyli FTT Wolbrom S.A. czy PPWG Wolmot Sp. z o.o. Z kolei burmistrz Adam Zielnik częściowo udostępnił płytę rynku.