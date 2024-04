Cenne znaleziska na zapomnianym śmietniku obozowym KL Auschwitz-Birkenau. Ślady historii na trasie obwodnicy Oświęcimia i trasy S1. Zdjęcia

Ślady historii na trasie obwodnicy Oświęcimia

Dwa kolejne znalezione w Pławach (gmina Oświęcim) obiekty to schrony przeciwlotnicze zbudowane dla żołnierzy pilnujących zakładów ulokowanych na południe od KL Birkenau. W zakładach więźniowie demontowali zniszczone samoloty i odzyskiwali z nich możliwe jeszcze do wykorzystania elementy. Po zinwentaryzowaniu i przebadaniu schrony zostały przeniesione w inne miejsce, w którym nie będą stanowiły przeszkody dla budowy trasy.

Pierwszy z nich to żołnierski tzw. kochbunkier. Znajdował się w Jedlinie, po zachodniej stronie Wisły. Schron był elementem niemieckiej linii obronnej Wisły OKH Stellung b-2. Był to system umocnień, które Niemcy budowali od 1944 roku, chcąc się zabezpieczyć przed ofensywą wojsk radzieckich. W maju 2023 r. bunkier został przeniesiony w nowe miejsce.

Śmietnik obozowy KL Auschwitz-Birkenau

Dagmar Kopijasz z Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau nie był zaskoczony tymi znaleziskami i spodziewał się kolejnych. Jego przypuszczenia znalazły potwierdzenie podczas prac w Rajsku, gdzie wielka hałda skrywała śmietnik obozu Auschwitz-Birkenau. - Był to obszar kilku arów. Na pełną ocenę tego, co tam się znajdowało jest jeszcze za wcześnie. Zebraną ziemię, a jest to ok. 600 ton trzeba przesiać. Można już natomiast powiedzieć, że są to setki, a może tysiące różnych przedmiotów związanych z historią obozu - mówi Dagmar Kopijasz.

Przedmioty z obozowej kuchni/kantyny Kameradschaftscheim der Waffen SS KL Auschwitz należące do załogi SS Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

Są wśród nich m.in. przedmioty pochodzące z niemieckich transportów deportacyjnych z całej ówczesnej okupowanej Europy. To zarówno przedmioty osobiste jak i codziennego użytku przywiezione przez ludzi wysłanych do KL Auschwitz-Birkenau w ich bagażach, które zostały im po wyładunku przez Niemców zrabowane.

- Już wiemy, że możemy mówić tu o krajach takich jak Francja, Słowacja, Belgia, Austria, Węgry, Holandia, Czechy, Włochy, Grecja i wszystkich innych krajów, z których obywatele byli przymusowo deportowani do KL Auschwitz - zaznacza Dagmar Kopijasz.

Są też przedmioty z budynku obozowej kuchni - kantyny Kameradschaftscheim der Waffen SS KL Auschwitz, którym opiekuje się Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci. Jest to porozbijana SS-mańska zastawa stołowa sygnowana Waffen SS i SS Reich, a także cała galanteria ze stołówki miski talerze kubki dzbanki, itp., a także masa porozbijanych butelek z okresu funkcjonowania obozu po alkoholach winach piwach czy innych napojach.

