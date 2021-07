Ceny działek budowlanych w Małopolsce. Ile kosztuje mkw. gruntu w okolicach Krakowa, Nowego Sącza czy Podhala? [CENY, ZDJĘCIA] 16.07.21 OPRAC.: Karina Czernik

Jakie są ceny działek budowlanych w Małopolsce? Jak wskazują dane portalu Nieruchomosci-online.pl, w I kwartale 2021 roku ceny najpopularniejszych działek pod zabudowę jednorodzinną, czyli tych o powierzchni od 800 do 2,5 tys. mkw., wzrosły średnio o 8,6 proc. (w porównaniu z I kw. 2020 r.). Małopolska znalazła się wśród województw, gdzie wzrosty cen były najwyższe - odnotowano skok o 17,8 proc. Średnio za mkw. działki budowlanej w Małopolsce w I kwartale 2021 roku trzeba było zapłacić ok. 149 zł. Ceny działek są jednak mocno zróżnicowane, wiele czynników wpływa na wartość sprzedawanego gruntu. Ile kosztuje ar ziemi w okolicach Krakowa, Nowego Sącza czy Podhala? Przejdź do galerii i sprawdź, ceny działek budowlanych w województwie małopolskim.