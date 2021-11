Chleb bez drożdży. Prosty i szybki chlebek bananowy [PRZEPIS]

Szukacie przepisu na szybki chlebek bez drożdży? Przepis naszej Czytelniczki Moniki Marmuźniak.

Składniki na małą keksówkę

4 banany + 1 do ozdoby

50 g roztopionego masła

1,5 szklanki mąki

1 łyżeczka sody lub proszku do pieczenia

łyżeczka cynamonu

1 jajko

garść żurawiny – opcjonalnie



Wykonanie

Banany rozgnieść przy pomocy widelca, wlać do nich masło i delikatnie przemieszać. Następnie przesiać mąkę wymieszaną z sodą i cynamonem oraz wbić jajko, dodać żurawinę. Wszystko dokładnie wymieszać – oczywiście widelcem. Przełożyć ciasto do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia, na wierzchu ciasta ułożyć banana pokrojonego w plasterki i posypać cynamonem. Piec około 30 minut w 150 stopniach. Naprawdę dobrze smakuje z domowym dżemem.