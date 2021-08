Chrzanów. Dwa koncerty charytatywne dla Jasia Kozuba. Trwa zbiórka. Potrzeba jeszcze 1,5 mln zł

W najbliższy weekend w Chrzanowie odbędą się dwa koncerty charytatywne dla Janka Kozuba, u którego zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni SMA typu 1. Na jego leczenie potrzebnych jest ponad 9 mln zł. Tyle kosztuje terapia genowa najdroższym lekiem świata. Do tej pory udało się uzbierać już ponad 7,8 mln zł.

Pierwszy z koncertów odbędzie się w piątek (20 sierpnia) o godz. o 19.30 w Ambasadzie Kreatywności w Chrzanowie. Tymon Tymański wraz ze swoim trio zagra piosenki Grzegorza Ciechowskiego. To bardziej sentymentalna podróż do źródeł dawnej, młodzieńczej fascynacji. Losy Tymańskiego i Ciechowskiego przecinały się kilkakrotnie, choć za życia tego drugiego nie doszło między nimi do współpracy.