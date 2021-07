Chrzanów. Ekologiczny mural powstaje przy ul. Mickiewicza. Będzie pochłaniać smog [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Trwa malowanie muralu na ścianie kamienicy przy ulicy Mickiewicza w Chrzanowie. Nie jest to zwykłe artystyczne dzieło, a ekologiczny mural. Wykonywany jest on z wykorzystaniem specjalnych farb fotokatalitycznych, zawierających dwutlenek tytanu, który przyciąga i neutralizuje smog na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w procesie fotosyntezy zachodzącym w roślinach. Powierzchnia będzie pochłaniała zanieczyszczania porównywalnie do 170 drzew.