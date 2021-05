Chrzanów. Historyczne obniżki opłat za odbiór odpadów. Mieszkańcy zapłacą nawet 8 zł mniej. Jak to możliwe? [ZDJĘCIA]

Chrzanów. Mieszkańcy zapłacą nawet o 8 zł mniej za odbiór odpadów

Wysokość stawek za odbiór odpadów to od ponad roku niezwykle gorący temat. Opłata za śmieci od 1 stycznia 2020 roku wzrosła z 12,50 zł do 23 zł, natomiast od 1 września 2020 roku podniesiona została do 34 zł. Stawka w wysokości 23 zł okazała się niewystarczająca, by pokryć koszty systemu gospodarowania odpadami. Spowodowane to było wyższą niż zakładana ilością odpadów. W pierwszym półroczy 2020 roku była ona wyższa o ok. 25 proc. niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. By system mógł się zbilansować od września stawka wzrosła do 34 zł. Dzięki temu Związek utrzymał płynność finansową. Co więcej, dzięki temu, że ilość odpadów spadła związek w 2021 roku każdego miesiąca notuje nadwyżkę dochodów systemu nad kosztami. Dzięki temu możliwa była obniżka stawek.